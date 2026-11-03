Za slovenčinu sa hanbí, ale chce to napraviť. Pre Cemana sa Košice stali domovom

Prišiel ako dočasný hlavný tréner na jar v roku 2022 a už je v Košiciach piaty rok.
Kanadský kouč Dan Ceman nedávno ako prvý tréner v slovenskej extralige dosiahol hranicu 300 zápasov na striedačke jedného tímu v rade.
Podarilo sa mu to v lige, v ktorej to tréneri zväčša nemajú ľahké a často už len pri náznaku neúspechu predčasne končia svoje pôsobenie.
„V prvom rade musím povedať, že je pre mňa obrovskou cťou, že som tu mohol pôsobiť tak dlho. Je to veľká vec – byť súčasťou jedného z historicky najvýznamnejších klubov na Slovensku. Či som to čakal? Nemyslím si, že nejaký tréner vstupuje do profesionálneho hokeja s plánom zostať niekde päť rokov.
Podarilo sa nám však dosiahnuť určité úspechy. Spoločne sme tu vybudovali stabilnú a silnú kultúru,“ rozhovoril sa úspešný tréner po zápase so Žilinou, pred ktorým si prevzal symbolický pamätný dres s číslom 300.
Košice nie sú prvá úspešná zastávka v Európe
Do Európy prišiel 53-ročný tréner v roku 1999 ešte ako stredný útočník po pôsobení vo viacerých nižších zámorských súťažiach. Hrával v Anglicku, Dánsku, krátko aj vo Francúzsku a hráčsku kariéru ukončil dvoma sezónami v EIHL v Škótsku v roku 2012.
Už v lete toho istého roku sa stal hlavným trénerom druholigového dánskeho klubu Vojens IK a o necelý rok prešiel na pozíciu asistenta trénera v najvyššej dánskej súťaži a začalo jeho úspešné pôsobenie v hokejovom klube Sønderjyske v meste Haderslev.
Od sezóny 2013/2014 bol hlavným trénerom a vydržal takmer päť sezón až do februára 2018. V Dánsku získal dva majstrovské tituly a už tam atakoval hranicu tristo zápasov v rade, ale napokon ich bolo „len“ 296.
Na Slovensku sa prvýkrát objavil v lete 2018, kedy sa stal trénerom Banskej Bystrice. Hneď v prvej sezóne získal aj prvý slovenský titul a pomohol Banskobystričanom zavŕšiť majstrovský hetrik.
Po dvoch sezónach v Banskej Bystrici si to namieril do Rakúska do nadnárodnej ICEHL. Vo Villachu vydržal necelý polrok, následne v Linzi necelý rok a po niekoľkomesačnom oddychu od hokeja prestávke sa na začiatku marca 2022 vrátil na Slovensko, ale už do Košíc.
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Príchod bol prekvapením
Jeho príchod do Košíc pár zápasov pred koncom základnej časti bol pomerne prekvapujúci. Košičania sa rozhodli na konci februára odvolať fínskeho trénera Kalleho Kaskinena. Športový riaditeľ Gabriel Spilar to odôvodnil potrebou zabezpečiť pred play off výsledkovú konzistenciu.
„Po veľmi dobrých zápasoch sme viackrát vyhoreli s papierovo slabšími tímami,“ uviedol vtedy Spilar. K odvolaniu vtedy do veľkej miery zrejme prispelo aj zranenie Kaskinena, ktorý nemohol byť priamo na striedačke.
„Košice sú hokejové mesto s obrovskou históriou a skvelou organizáciou. Keď sa takýto klub ozve, je to pre trénera vždy veľká česť a výzva, ktorá sa neodmieta. Prichádzam vo fáze, kedy už nie je čas na žiadne veľké systémové prerábania. Tím mal za sebou náročné obdobie, no mojou hlavnou úlohou je priniesť do kabíny novú energiu, zjednodušiť niektoré veci na ľade a pripraviť chlapcov mentálne na play-off. Viem, aké sú tu očakávania, a urobím všetko pre to, aby sme boli úspešní,“ povedal Ceman po príchode do Košíc.
A tak stál Dan Ceman 2. marca 2022 prvýkrát na striedačke Košíc. V premiére síce zaznamenal domácu prehru so Slovanom Bratislava, po ktorej nasledovala séria štyroch víťazstiev v závere základnej časti a do play off vstupovali Košice z 5. miesta.
Vo štvrťfinále uspeli Košičania 4:2 na zápasy proti Michalovciam, v semifinále nestačili na neskoršieho majstra Slovan Bratislava, s ktorým odohrali sedemzápasovú sériu a o ich vyradení sa rozhodlo až v predĺžení rozhodujúceho stretnutia v Bratislave.
Z dočasného pevná súčasť klubu
Tréner Ceman prišiel do Košíc najprv len do konca sezóny, ale po jej skončení sa Gabriel Spilar viackrát vyjadril, že jeho udržanie je prioritou.
Podarilo sa a hneď v nasledujúcej sezóne priviedol Ceman Košičanov po ôsmich rokoch k titulu, zopakoval to aj o dva roky, keď v sezóne 2024/2025 získali Košice rekordný desiaty slovenský titul.
K tomu v predchádzajúcej sezóne pridal aj bronz, ktorý bol pomerne prekvapujúci vzhľadom na to, že Košice pristúpili k slovenskej ceste a boli mužstvom bez legionárov.
Počas odpovedí na novinárske otázky po zápase so Žilinou viackrát spomenul dve mená z vedenia klubu, s ktorými našiel počas piatich rokov najviac spoločnej chémie, Gabriela Spilara a Miloslava Klímu.
Aj oni sa výrazne pričinili o jeho zotrvanie v Košiciach, ale aj o to, že Ceman mohol rozvinúť do detailov svoju prácu s mužstvom, ktoré už dlhé roky pod jeho vedením hrá veľmi systémový i keď možno niekedy oku nie príliš lahodiaci hokej postavený najmä na defenzíve.
Podľa neho sa to darí aj vďaka tomu, že v tíme existuje početná skupina hráčov, z ktorých niektorí sú v klube dlhšie ako on.
„Je radosť chodiť každý deň do práce. Košice sú teraz mojím domovom a som hrdý na to, že tu môžem pôsobiť a že máme takú organizáciu, akú máme. Pôsobiť niekde takto dlho a zároveň dosahovať také úspechy, aké sme ako organizácia dosiahli – na to môžem byť naozaj hrdý.
Dôležitú úlohu zohrali aj samotní hráči; počas tých rokov sme mali stabilné jadro tímu. Aj preto som tu tak dlho – je to skvelá partia ľudí. Spomínal som už vedenie, ale patria sem aj kľúčoví hráči ako Havrila, Rogoň, Deyl, Šedivý a ďalší – chlapci, ktorí sú tu so mnou po celý čas. Sú to skvelí ľudia a je radosť ich trénovať; aj to je dôvod, prečo som tu tak dlho,“ povedal Ceman.
Po sezóne sa chce vrhnúť na slovenčinu
V Košiciach si našiel aj partnerku. Hoci na Slovensku pôsobí už dlho, slovenčinu neovláda tak, aby ju používal, hoci mnohému rozumie. Chce to zmeniť, lebo to cíti trochu ako hanbu.
„Väčšinu slov, ktoré poznám, nemôžem použiť pred médiami – sú to totiž výrazy, ktoré som pochytil v šatni; tie nadávky, ktoré sa človek naučí ako prvé. Takže áno, naučiť sa slovensky je niečo, na čo sa chcem naozaj zamerať. Možno budúce leto už budem v hovorení istejší. Niečo samozrejme rozumiem – asi viac, než si hráči myslia – ale určite na tom budem pracovať,“ odpovedal na výzvu, povedať niečo po slovensky a trochu sa aj rozcítil, keďže pri zmienke o slovenčine si spomenul na otca.
Slovensko mu bolo blízka prakticky hneď od začiatku.
„Cítim sa tu ako doma. Moja rodina z otcovej strany je slovenská, takže to tu pre mňa naozaj znamená domov. Stotožňujem sa aj s povahou tunajších ľudí, s ich skromnosťou a pokorou. A umocňujú to aj úspechy, ktoré som tu dosiahol, či už v Bystrici, alebo tu v Košiciach.
Prísť každý deň na štadión s vedomím, že budete pracovať s kvalitnými ľuďmi, budete v ich spoločnosti a stanete sa priateľmi je skvelé. Pochádza odtiaľto aj moja partnerka, takže znamená pre mňa veľa, že som tu už tak dlho a že môžem Košice nazývať svojím domovom,“ uzavrel Ceman.
Bartovič by chcel takú cifru
Ceman počas pozápasovej tlačovky odpovedal aj na otázku, či by si vedel predstaviť byť trénerom slovenskej reprezentácie.
„Slovenská reprezentácia má skvelého trénera, Pavla Országha. Poznám ho celkom dobre ešte z čias, keď som pôsobil v Banskej Bystrici, a odvádza naozaj skvelú prácu. Bola by to obrovská česť, ale momentálne na to vôbec nemyslím, keďže pri národnom tíme už pôsobí výborný tréner,“ reagoval Ceman.
Pri ňom sediaci tréner Žiliny Milan Bartovič mu k 300 zápasom tiež zablahoželal.
„Odvádza pre Košice už dlhé roky neskutočnú prácu. Vieme, že vydržať ako tréner v slovenských mužstvách niekedy nie je jednoduché. Veľmi rád by som ako tréner dosiahol takú cifru. Ale je to len výsledok tvrdej práce, veľa nervov a komunikácie s ľuďmi. Myslím si, že Dan ukazuje celej lige, ako sa má pracovať s hráčmi,“ dodal Bartovič, ktorý sa možno dočká aj vzhľadom k tomu, že v Žiline ťahá už tretiu sezónu.
Dáva hokeju viac ako sto percent
Aktuálne najlepší strelec ligy Šimon Petráš síce už nie je v Košiciach a oblieka žilinský dres, ale podľa vlastných slov mal a stále má s trénerom Cemanom veľmi dobrý vzťah.
„Mám k nemu veľký rešpekt, pretože je to fakt veľký odborník a za tie dva roky, čo som bol v Košiciach, ma naučil veľmi veľa. Veľmi si ho vážim ako človeka, aj ako trénera,“ povedal Petráš.
Tomáš Mikúš, ktorého priviedli Ceman so Spilarom do Košíc vo februári 2024 z Nových Zámkov, si na trénerovi najviac cení jeho profesionalitu a oddanosť hokeju.
„Určite mu gratulujem k takému úspechu. Je to obdivuhodné. Je to pán tréner a veľký profík, ktorý hokeju dáva viac ako sto percent. Vážim si uňho najmä tú profesionalitu s akou k všetkému pristupuje. Vždy s chladnou hlavou, vždy pragmaticky. Vie presne, čo chce a stojí si za tým,“ vyzdvihol niektoré z kvalít trénera .
Tomáš Jurčo hrá pod trénerom Cemanom len niekoľko mesiacov a najviac za ten krátky vníma jeho systémovosť.
„Je to výborný tréner. Nemyslím si, že niekde inde v lige sú tréneri tak prísni na systém a defenzívu, ako u nás. Hráme hokej prispôsobený mužstvu a to nám veľakrát pomáha tie zápasy buď vyhrať, alebo byť veľmi blízko k víťazstvám. Aj proti tým silným mužstvám,“ myslí si Jurčo.
Z pohľadu dlhodobého nepretržitého pôsobenia v jednom klube je Dan Ceman s takmer piatimi kompletnými sezónami jednoznačne na čele slovenského rebríčka. Štyri sezóny bez prerušenia vydržal Antonín Stavjaňa v Nitre v rokoch 2012 až 2016, odkoučoval v rade 270 zápasov.
Ale je rekordérom v celkovom počte extraligových zápasov. Počas pôsobenia v Trenčíne, krátko v Slovane a viacnásobného pôsobenia v Nitre stál na striedačke v 916 stretnutiach. Dan Ceman ich má zatiaľ na konte 434.