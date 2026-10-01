Dallas má brankársku otázku vyriešenú. Spoľahlivá dvojka podpísala nový kontrakt

Casey DeSmith.
Casey DeSmith. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 11:53
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Americký brankár zostáva zálohou Dallasu Stars do konca sezóny 2028/29.

Americký hokejový brankár Casey DeSmith podpísal novú dvojročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Dallas Stars.

Tridsaťpäťročný gólman bude kryť chrbát jednotke Jakeovi Oettingerovi do konca sezóny 2028/2029.

Dallas zostáva verný svojmu brankárskemu tandemu, ktorý spolu pôsobil uplynulé dve sezóny. Jednotkou by mal zostať 27-ročný Oettinger.

DeSmith nastúpil za Stars do 53 zápasov (29-16-8) a mal 91,1 percentuálnu úspešnosť zákrokov.

„Predĺženie spolupráce s Caseym bolo pre nás prioritou a teší nás, že sme si ho poistili na ďalšie dva roky. Počas svojho pôsobenia v našej organizácii bol nesmierne spoľahlivý,“ citovala generálneho manažéra Dallasu Jima Nilla agentúra AP.

DeSmith potvrdzoval svoje kvality najmä u súperov. Medzi brankármi s aspoň desiatimi zápasmi mu patrí druhé miesto v priemere inkasovaných gólov a tretie v percentuálnej úspešnosti zákrokov.

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