Dvorský hral najmenej v kariére, tréner od neho čaká viac. Hrozí mu tribúna aj farma

18 zápasov, štyri góly a jedna asistencia. Taká je bilancia Dalibora Dvorského v aktuálnej sezóne NHL.
Päť bodov dokázal nazbierať za 212 minút a 16 sekúnd na ľade.
V noci na stredu však pri výhre St. Louis 3:2 proti Detroitu odohral iba 6 minút a 36 sekúnd. Tréner Jim Montgomery ho dokonca od 27. minúty nechal sedieť na striedačke.
„Dnes nehrá na úrovni, ktorú od našich hráčov očakávame," uviedol Montgomery.
Dvorský sa postupne prepadáva zostavou a jeho priemerný čas na ľade 11:48 min. je druhý najmenší v tíme Blues medzi hráčmi, ktorí odohrali aspoň 10 zápasov.
Je to dobrý hokejista, ale…
Montgomery po zápase pre prítomných novinárov vysvetlil, čo mu na Dvorského výkone prekážalo.
„Musí hrať rýchlejšie a rozhodnejšie. Keď sa stane, že nespĺňate štandard, riskujete, že vás tréner posadí na lavičku. Presne to sa stalo aj teraz," vysvetľoval po zápase svoje rozhodnutie tréner Blues, ktorý Dvorského od druhej tretiny nechal sedieť na striedačke.
Dodal, že to nie je nič vážne. „Je to súčasť kariéry každého hráča. Stáva sa to každému."
Montgomery však Dvorského iba nekritizoval.
„Je to dobrý hokejista. Už sme to videli. Máme dôvod veriť, že bude veľmi dôležitou súčasťou našej budúcnosti. Je to skvelý mladý chalan, výborne sa s ním pracuje a chce byť hokejistom. Ono to príde. Niekedy to však nejde tak rýchlo, ako by sme si želali.“
Dvorského niečo vyše šesť minút na ľade je úplne najmenej v doterajšej kariére v NHL.
Menej ako 10 minút odohral ešte dvakrát: v druhom zápase v profilige pri prehre 4:3 proti Edmontonu ešte v apríli 2025 a potom o rok neskôr pri prehre 1:3 proti Coloradu.
Graf: Priemerný čas na ľade Dalibora Dvorského v sezóne 2026/27
Negatívny rekord v aktuálnom ročníku bol doteraz 10:08 min.
V porovnaní s minulou sezónou sa jeho priemerný čas na ľade znížil o viac ako dve a pol minúty, ako nováčik hrával priemerne 14 minút a 20 sekúnd.
Už nehrá ako center
Dvorský od začiatku sezóny nastupoval ako center tretej formácie a tiež v druhej presilovke.
Vyššie v zostave nehral preto, lebo Blues priniesli počas leta dvoch stredných útočníkov Masona McTavisha a Connora McMichaela a prvý útok v zložení Thomas - Snuggerud - Holloway bol natoľko produktívny, že meniť ho by nedávalo zmysel.
V prvých dvoch zápasoch Dvorský strelil dva góly, no potom mal v 11 zápasoch len jednu asistenciu a podľa trénera nebol dobrý v ofenzíve.
„Jeho výkony sú kolísavé. Do sezóny vstúpil dobre, no postupne poľavil, v ofenzíve jednoducho nemá dostatočný vplyv na hru,“ zhodnotil Dvorského v rozhovore pre Sportnet Lou Korac, ktorý pokrýva St. Louis pre web The Hockey News.
V posledných zápasoch strelil slovenský útočník dva góly a vrátil sa späť do druhej presilovky. Mohlo sa zdať, že sa jeho situácia zlepšuje. Posledné dva zápasy však ukázali, že tréner s jeho výkonmi stále nie je spokojný.
Vo víkendovom stretnutí proti Nashvillu (1:3) prišiel o pozíciu centra a tréner Montgomery ho postavil prvýkrát v sezóne na krídlo.
Práve odtiaľ mal zvýšiť šance na skórovanie a nemusel chodiť na vhadzovania, v ktorých má v tejto sezóne úspešnosť 46,5 %, čo je z pravidelných centrov St. Louis najmenej.
„Zdalo sa, že St. Louis k tomuto kroku skôr či neskôr bude musieť pristúpiť, kým Dvorský nepreukáže na pozícii centra väčšiu rýchlosť, vyššie tempo hry a cieľavedomejší herný prejav," hodnotil krok trénera expert Jeremy Rutherford z The Athletic.
Dvorského výkony pritom nie sú podľa rozšírených štatistík také zlé, ako by mohla naznačovať jeho nízka minutáž.
Pri hre piatich proti piatim má St. Louis so slovenským útočníkom na ľade miernu prevahu v streleckých pokusoch (50,14 %) aj v očakávaných góloch (50,77 %).
Počas Dvorského pobytu na ľade strelilo mužstvo sedem gólov a šesť inkasovalo.
Hrozí mu tribúna aj farma
V posledných dvoch zápasoch hral Dvorský v treťom útoku spolu s Pavlom Bučnevičom a McMichaelom na centri.
Presun do štvrtého útoku sa momentálne nezdá pravdepodobný. Táto formácia má totiž odlišnú úlohu a s centrom Piusom Suterom funguje dobre.
Svoj pohľad na situáciu pridal aj novinár Brandon Kiley.
„Dvorský odohral v desiatich z posledných dvanástich zápasov maximálne 12 minút. Presunuli ho na krídlo a dnes od úvodu druhej tretiny neabsolvoval ani jedno striedanie. Dá sa predpokladať, že čoskoro ho čaká vyradenie zo zostavy a uvidíme, čo bude nasledovať."
Podľa Kileyho je v hre aj možnosť, že ho pošlú späť na farmu do Springfieldu, kde by hral dôležitú úlohu s výrazne väčším herným priestorom.
„Je ťažké ubrániť sa otázke, či St. Louis napokon neusúdia, že pre Dvorského bude lepšie, ak sa na určitý čas vráti do AHL.“
Expert Korac sa domnieva, že v St. Louis ho stále považujú za súčasť dlhodobej budúcnosti organizácie. V roku 2023 si ho vybrali ako desiatku draftu.
To však podľa novinára neznamená, že je jeho prípadný odchod úplne vylúčený.
„Ak by sa objavila ponuka, ktorá by pre Blues dávala zmysel, museli by ju zvážiť,“ dodal Korac z The Hockey News.
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