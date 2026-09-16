Dalibor Dvorský čelí odbornej kritike zo zámoria. St. Louis Blues však vidia obrovský potenciál

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský má vo svojej hre množstvo predpokladov na to, aby sa stal špičkovým obojsmerným centrom v zámorskej NHL.
Od výrazného posunu ho však podľa nového hodnotenia magazínu The Hockey News delí predovšetkým jedna slabina - rýchlosť korčuľovania.
"Na hre Dalibora Dvorského zo St. Louis Blues sa toho dá veľa oceniť, ale má jednu do očí bijúcu slabinu - rýchlosť pohybu nôh,“ píše The Hockey News.
Práve zlepšenie v tejto oblasti môže podľa hodnotenia výrazne ovplyvniť ďalší vývoj kariéry 21-ročného Slováka.
The Hockey News konštatuje, že pokrok v korčuľovaní by z Dvorského mohol urobiť namiesto solídneho hráča NHL hviezdneho obojsmerného centra.
Takéto hodnotenie prichádza po sezóne, v ktorej sa Dvorský už etabloval v prvom mužstve St. Louis.
Ročník 2025/2026 začal na farme v Springfielde, kde v šiestich zápasoch zaznamenal tri góly a dve asistencie. Blues ho koncom októbra povolali do NHL a do AHL sa už nevrátil.
V premiérovej kompletnej sezóne medzi elitou odohral 71 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a pridal deväť asistencií. Viaceré zo svojich zásahov zaznamenal v presilových hrách. St. Louis napokon unikol postup do play-off o štyri body.
Dvorský počas sezóny získal cenné skúsenosti aj na medzinárodnej scéne. Slovensko reprezentoval na ZOH 2026 a pomohol mu k štvrtému miestu. V šiestich stretnutiach nazbieral šesť bodov za tri góly a tri asistencie.
Jeho olympijská produktivita mala aj historický rozmer. Šesť bodov bolo najviac, koľko dovtedy získal nováčik NHL na jednom olympijskom turnaji, a zároveň išlo o rekord hráča St. Louis Blues na jedných zimných olympijských hrách.
Dvorský bol desiatkou draftu NHL v roku 2023. Po sezóne, v ktorej si vybojoval stabilné miesto v zostave Blues a predstavil sa aj pod piatimi kruhmi, tak podľa The Hockey News zostáva jednou z najdôležitejších otázok jeho ďalšieho vývoja práve korčuľovanie.
Ak dokáže zvýšiť rýchlosť pohybu a práce nôh, jeho potenciál podľa magazínu siaha podstatne vyššie než iba k pozícii solídneho hráča NHL.