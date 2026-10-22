Dvorský hrá menej a menej. Neukazuje sebavedomie mladého hráča, vraví o ňom tréner

Dalibor Dvorský začal sezónu efektívne. V prvých dvoch zápasoch dal dva góly. Dobrý rozbeh sa však rýchlo zabrzdil.
Odvtedy si v siedmich dueloch pripísal len jednu asistenciu.
Veľký otáznik však visí nad jeho časom na ľade a nad tým, aký priestor dostáva.
Na ľade trávi priemerne len 12:21 min., čo je o dve minúty menej ako vo svojej lanskej nováčikovskej sezóne.
Z hráčov Blues, ktorí odohrali všetky zápasy, je jednoznačne najmenej vyťažovaným.
„Myslíme si, že Dvorský sa výrazne zlepšil vo svojej defenzívnej práci,“ povedal o ňom tréner Jim Montgomery. „Je to ofenzíva, kde od neho chceme vidieť väčší progres.“
Slová trénera potvrdzujú aj pokročilé štatistiky. Podľa HockeyStatCards je slovenský útočník v ofenzíve podpriemerný a v defenzíve mierne nadpriemerný.
Chcú vidieť viac z jeho zručností
Dvorský hrá len druhú sezónu v NHL a stále má iba 21 rokov. Tréner Montgomery však od neho očakáva viac. V rozhovoroch s novinármi jasne pomenoval, čo od neho chce vidieť:
- chuť po puku v strede ľadu
- vedenie puku stredom klziska
- účasť na forčeku častejšie a konzistentnejšie
- viac z jeho zručností
Mladý Slovák je súčasťou stále relatívne mladého mužstva, ktoré má šikovných útočníkov. Kapitán Thomas hrá v útoku s Hollowayom a Snuggerudom, ktorí tvoria najproduktívnejšiu formáciu tímu.
Druhý útok je zložený z posíl McTavisha a McMichaela spolu so Švédom Berggrenom.
Dvorskému tak ostáva miesto v treťom útoku spolu s Neighboursom a Bučnevičom.
Tréner ho však nevyužíva v náročných a tesných situáciách. Nie je to hráč, ktorý by lámal zápasy.
„Ochota podržať puk dlhšie je veľmi dobrým znakom rastúceho sebavedomia u mladého hráča. To on momentálne neukazuje. Ale je to dlhodobá práca. Začal rok veľmi dobre dvoma gólmi v dvoch zápasoch, ale táto liga je náročná.“
Dvorského pokročilé štatistiky pritom nie sú vôbec zlé. V rámci vytvorených očakávaných gólov na 60 minút v hre 5 na 5 je tretí najlepší v celom tíme. Tretie miesto mu patrí aj v počte striel na 60 odohraných minút.
Presilovku si musí zaslúžiť
Dvorského čas na ľade s pribúdajúcimi zápasmi klesal. V poslednom dueli proti Winnipegu bol najnižší – len desať minút a osem sekúnd.
Nízky je aj jeho čas počas presilových hier, kde bol vždy nebezpečný vďaka svojej kvalitnej strele. V početných výhodách trávi minútu a 28 sekúnd na zápas, v čom je až ôsmy v poradí útočníkov Blues.
„Presilovka je vždy príležitosť, ale musí byť zaslúžená. Máme hráčov, ktorí si to podľa nás zaslúžili viac. Stačí však jeden dobrý zápas a môže sa do nej vrátiť,“ vysvetľoval jeho nasadzovanie tréner.
Dvorského čas v početných výhodách postupne klesal. Na začiatku sezóny hral približne 33-percent z presiloviek. Potom sa to dvihlo na 50 percent a proti Columbusu odohral dokonca 66 percent presilovkového času.
V posledných dvoch dueloch však čas v početných výhodách poriadne nedostával – len necelých 13 percent.
Jeho miesto v druhej presilovkovej formácii teraz tréneri radšej dávajú Jonathanovi Berggrenovi.
Dávala by zmysel výmena do Montrealu?
Novinár magazínu TheAthletic Jeremy Rutherford naznačil, že Dvorský by bol v perfektnom svete druhým centrom.
Ak však Thomas a McTavish ostanú v prvých dvoch útokoch a mladý Tynan Lawrence, ktorého v lete draftovali z celkového 11. miesta, naplní potenciál a získa si pevné miesto, Dvorský by podľa Rutherforda mohol byť adeptom na výmenu.
Novinár Marco D'Amico, ktorý pokrýva Montreal, v podcaste The Starr & D'Amico Show naznačil, že si vie predstaviť presun Dvorského do Kanady.
"Všetci vieme, akú má Dvorský chémiu so Slafkovským," hovoril D'Amico.
"Od momentu, keď Blues priviedli McTavisha, som si myslel, že Dvorský môže byť adeptom na výmenu. Možno je teraz tretím centrom, ale má na to, aby bol stabilným centrom druhého útoku počas svojich najlepších rokov."
Práve táto pozícia je slabinou Montrealu a striedali sa na nej Kapanen, Newhook či Evans.
V mužstve Blues to momentálne vyzerá tak, že víťazstvá majú prednosť pred vývojom mladých hráčov.
Dvorského silná zbraň je jeho strela, ale ani tú zatiaľ nevyužíva tak často. Pomôcť by mu mohlo možno aj zaradenie na krídlo do jedného z prvých dvoch útokov. To sa však zatiaľ nedialo.
Hrá na svojej obvyklej pozícii, ale jeho čas na ľade momentálne odráža rolu štvrtého centra.
Tabuľky NHL
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