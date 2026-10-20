Buffalo čaká možný návrat kapitána. Mal by byť schopný hrať, uviedol tréner

Rasmus Dahlin.
Rasmus Dahlin. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. okt 2026 o 09:10
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Odohral v prebiehajúcej sezóne šesť zápasov, v ktorých nazbieral štyri body.

Kapitán hokejistov Buffala Sabres Rasmus Dahlin by sa mohol vrátiť do zostavy v noci na štvrtok v zápase zámorskej NHL proti Philadelphii.

Dvadsaťšesťročný švédsky obranca sa zotavuje zo zranenia v hornej časti tela, pre ktoré vynechal uplynulé tri stretnutia.

V utorok sa už zapojil do tréningu a podľa vlastných slov verí, že na súboj s Flyers bude pripravený.

Dahlin odohral v prebiehajúcej sezóne šesť zápasov, v ktorých nazbieral štyri body (2+2), pričom na ľade strávil v priemere 23:38 min.

Proti Philadelphii by mohol absolvovať sezónny debut aj útočník Jason Zucker, ktorý sa zotavuje z operácie prietrže. V utorok trénoval v treťom útoku.

„Mal by byť schopný hrať,“ uviedol podľa TSN tréner Buffala Lindy Ruff.

Na tréningu chýbal pre zranenie v hornej časti tela útočník Justin Danforth, na ľad sa po zdravotných problémoch vrátil ďalší útočník Tyson Kozak.

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Honzek je na listine zranených hráčov. Calgary si vďaka tomu na súpiske uvoľnilo miesto
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