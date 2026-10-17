Návrat ešte neprichádza. Kapitán Buffala vynechá aj duel s Montrealom

Rasmus Dahlin.
Rasmus Dahlin. (Autor: SITA/AP)
TASR|17. okt 2026 o 10:24
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Odohral šesť zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a dve asistencie.

Švédsky hokejový obranca Rasmus Dahlin nepomôže Buffalu Sabres ani v zápase NHL na ľade Montrealu Canadiens v noci na nedeľu.

Kapitán tímu stále laboruje so zranením v hornej časti tela, pre ktoré vynechal predchádzajúce dve stretnutia. Tréner Lindy Ruff potvrdil, že Dahlin s mužstvom do Kanady neodcestuje.

Dvadsaťšesťročný Švéd sa zranil pri pondelkovom víťazstve Buffala nad Floridou Panthers 5:3.

Podľa Ruffa sa jeho zdravotný stav postupne zlepšuje, no na návrat do súťažného diania ešte nie je pripravený.

Dahlin odohral v prebiehajúcej sezóne šesť zápasov, v ktorých zaznamenal dva góly a dve asistencie. Na ľade trávi v priemere 23:38 min na zápas.

Do zostavy Buffala by sa však mohol už cez víkend vrátiť český útočník Jiří Kulich. Dvadsaťdvaročný center vynechal štvrtkový víťazný duel proti Torontu Maple Leafs (5:4 pp) pre zranenie v dolnej časti tela.

Ruff dúfa, že Kulich bude k dispozícii na zápas proti Canadiens. Český hokejista má v tejto sezóne na konte gól a asistenciu v šiestich stretnutiach. Informoval o tom portál TSN.

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