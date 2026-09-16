Mladý kanonier dostal rozprávkový kontrakt. Anaheim si poistil svojho najlepšieho strelca

Cutter Gauthier.
Cutter Gauthier. (Autor: TASR/AP)
ČTK|16. sep 2026 o 08:22
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Predĺžil s Ducks zmluvu na šesť rokov za 13,5 milióna dolárov ročne.

Hokejový útočník Cutter Gauthier podpísal v NHL novú zmluvu na šesť rokov s Anaheimom.

Dvadsaťjedenročnému Američanovi, ktorý bol po uplynutí nováčikovského kontraktu chráneným voľným hráčom, zabezpečí celkovo 81 miliónov dolárov.

Ducks o predĺžení spolupráce informovali na klubovom webe.

Podľa zmluvy s platnosťou do konca sezóny 2031/32 sa rodák zo švédskej Skelleftey môže tešiť v priemere na 13,5 milióna dolárov ročne.

Lukratívne podmienky si minuloročný majster sveta vyslúžil aj vďaka výkonom v minulej sezóne.

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Po jedinom štarte v ročníku 2023/2024 bola pre neho iba druhá kompletná v elitnej súťaži, Gauthier však ovládol klubové bodovanie a bol tiež najlepším strelcom Ducks.

Za 76 štartov v základnej časti posunul osobné maximá v góloch (41), nahrávkach (28) i bodoch (69).

Bodovým lídrom mužstva bol aj pri svojom premiérovom play-off, keď v 12 zápasoch nazbieral rovnaký počet bodov vďaka štyrom gólom a ôsmim asistenciám.

Celkovo má piaty hráč draftu 2022, keď si ho vybrala Philadelphia, v základnej časti NHL 159 odohraných stretnutí a 114 bodov (61 + 53). Do Anaheimu ho Flyers vymenili začiatkom roka 2024.

NHL

Cutter Gauthier.
Cutter Gauthier.
Mladý kanonier dostal rozprávkový kontrakt. Anaheim si poistil svojho najlepšieho strelca
dnes 08:22
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