Mladý kanonier dostal rozprávkový kontrakt. Anaheim si poistil svojho najlepšieho strelca

Hokejový útočník Cutter Gauthier podpísal v NHL novú zmluvu na šesť rokov s Anaheimom.
Dvadsaťjedenročnému Američanovi, ktorý bol po uplynutí nováčikovského kontraktu chráneným voľným hráčom, zabezpečí celkovo 81 miliónov dolárov.
Ducks o predĺžení spolupráce informovali na klubovom webe.
Podľa zmluvy s platnosťou do konca sezóny 2031/32 sa rodák zo švédskej Skelleftey môže tešiť v priemere na 13,5 milióna dolárov ročne.
Lukratívne podmienky si minuloročný majster sveta vyslúžil aj vďaka výkonom v minulej sezóne.
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Po jedinom štarte v ročníku 2023/2024 bola pre neho iba druhá kompletná v elitnej súťaži, Gauthier však ovládol klubové bodovanie a bol tiež najlepším strelcom Ducks.
Za 76 štartov v základnej časti posunul osobné maximá v góloch (41), nahrávkach (28) i bodoch (69).
Bodovým lídrom mužstva bol aj pri svojom premiérovom play-off, keď v 12 zápasoch nazbieral rovnaký počet bodov vďaka štyrom gólom a ôsmim asistenciám.
Celkovo má piaty hráč draftu 2022, keď si ho vybrala Philadelphia, v základnej časti NHL 159 odohraných stretnutí a 114 bodov (61 + 53). Do Anaheimu ho Flyers vymenili začiatkom roka 2024.