Cutter Gauthier prežíva obdobie, o akom sníva každý hokejový strelec. V noci na stredu strelil ďalší hetrik, pridal asistenciu a napriek prehre Anaheimu Ducks 6:8 na ľade St. Louis Blues opäť posunul hranice NHL.
Tri góly dal proti Ottawe, Vancouveru, Pittsburghu a teraz aj proti St. Louis. V jednom kalendárnom mesiaci zaznamenal štyri hetriky ako prvý hráč v histórii súťaže.
Zároveň vytvoril nový klubový rekord Anaheimu v počte hetrikov počas jednej sezóny. Doterajším maximom boli tri.
Po 21 zápasoch má na konte 21 gólov a delí sa o pozíciu najlepšieho strelca ligy s Leonom Draisaitlom z Edmontonu.
Jeho meno sa v štatistických porovnaniach skloňuje v spoločnosti Gretzkého, Lemieuxa či Hulla.
VIDEO: Hetrik Cuttera Gauthiera proti St. Louis
V novembri ešte neodohral zápas bez gólu
Ako by to povedali Američania: „He is on fire.“ Gauthier má neskutočnú streleckú formu.
Skóroval v desiatich zápasoch za sebou a počas tohto obdobia zaznamenal 19 gólov. Naposledy vyšiel gólovo naprázdno 27. októbra. Odvtedy sa presadil v každom stretnutí, do ktorého nastúpil.
Takúto dlhú gólovú šnúru nemal v NHL žiadny hráč od roku 1997, keď Teemu Selänne skóroval v jedenástich zápasoch po sebe, takisto v drese Anaheimu.
Práve Fín drží klubový rekord. Gauthierovi tak zostáva už len jeden zápas, aby ho vyrovnal. Ligový rekord je 16 zápasov s gólom v rade v podaní Puncha Broadbenta zo sezóny 1921/22.
Čisto novembrová produkcia mladého Američana činí 17 zásahov, čím sa dostal na dostrel jedného z najstarších streleckých rekordov NHL.
Maximum v počte gólov za jeden kalendárny mesiac je 20. Dosiahli ho dvaja hráči: Joe Malone v drese Hamilton Tigers vo februári 1921 a Teemu Selänne v drese Winnipegu Jets v marci 1993.
Gauthier potrebuje v zostávajúcich šiestich novembrových dueloch streliť štyri góly, aby túto hranicu prekonal.
Až osem mužstiev NHL strelilo v novembri menej gólov ako mladý líder Anaheimu - Seattle, Toronto, Pittsburgh, Buffalo, Boston, Detroit, Los Angeles, Columbus.
Oni to robili dlhé roky, ja prvýkrát
22-ročný krídelník sa stal iba druhým americkým hráčom v dejinách NHL, ktorý dosiahol hranicu 20 gólov v priebehu 21 zápasov. Pred ním to dokázal len Brett Hull v sezóne 1990/91.
Len o niekoľko dní skôr sa Gauthier pripojil k ďalšej mimoriadnej spoločnosti. Stal sa tretím hráčom za viac ako sto rokov, ktorý strelil minimálne 14 gólov v prvých ôsmich zápasoch jedného kalendárneho mesiaca.
Pred ním to dokázali Wayne Gretzky, ktorý vo februári 1984 zaznamenal 15 gólov a v januári toho istého roka 14, a Mario Lemieux s 15 zásahmi v októbri 1988.
„Je to obrovská česť, niečo, o čom človek ako dieťa prirodzene sníva. Stále mi to pripadá tak trochu neskutočné. Možno to nie je až taká významná štatistika, ale je skvelé ocitnúť sa v spoločnosti takýchto hráčov. Je to naozaj niečo výnimočné,“ povedal Gauthier.
„Oni to robili dlhé roky, ja to robím prvýkrát. Musím v tom pokračovať, ak chcem byť na konci svojej kariéry po boku tých najväčších.“
Robí to, akoby o nič nešlo, vraví tréner
Gauthier už v minulej sezóne ukázal náznaky, že z neho môže byť elitný strelec NHL. V 76 zápasoch si pripísal 41 gólov.
„Keď podávam najlepšie výkony, hrám uvoľnene. Nepremýšľam, nechávam sa unášať hrou a využívam svoje inštinkty. Nedovolím, aby ma ovplyvňovali vonkajšie veci,“ vysvetlil Gauthier pre NHL.com.
Jeho slová potvrdzujú aj čísla. Po 21 zápasoch má 21 gólov a celkovo 29 bodov. S 95 strelami je druhým najaktívnejším strelcom NHL. Gólom skončilo vyše 22 percent z jeho pokusov.
Výrazne sa podieľa aj na výnimočnej úspešnosti presilových hier Anaheimu. Ducks premieňajú početné výhody s úspešnosťou približne 36 percent, čo je najlepšie v celej súťaži. Až jedenásť z jeho gólov padlo v presilových hrách, v ktorých je najlepším strelcom NHL.
„Robí to, akoby o nič nešlo. Jednoducho dáva góly,“ povedal tréner Ducks Joel Quenneville.
“Pri jeho strelách vás až prekvapí, že skončia v bránke, no on do nich vkladá istý prvok prekvapenia – či už ide o rýchlosť samotného zakončenia, razanciu alebo spôsob, akým sa na strelu pripravuje. Navyše máme v tíme hráčov, ktorí ho dokážu nájsť prihrávkou.“
Quenneville zároveň zdôraznil, že Gauthierova hra sa postupne zlepšovala a teraz mu na strelenie gólu stačí naozaj málo.
Pripomína Bretta Hulla
Po vzájomnom zápase ho chválil aj tréner St. Louis Jim Montgomery:
„Jeho zakončenie pripomína Bretta Hulla. Nezáleží na tom, či má puk na prednej alebo zadnej nohe, na forhende alebo ho strieľa z prvej. Prakticky nepotrebuje manipulovať s pukom, strela mu okamžite odchádza z čepele.“
Podobne to vnímajú aj jeho spoluhráči. Anaheim je momentálne na siedmom mieste v Západnej konferencii a Gauthier strelil štvrtinu gólov mužstva.
„Puk sa k nemu nemusí dostať celých 59 minút a 59 sekúnd, no on je stále pripravený. Ak dostane jedinú šancu, dokáže ju premeniť,“ povedal o ňom spoluhráč Troy Terry.
„Všetci hovoria o jeho strieľaní gólov, no on je celkovo veľmi dobrý hokejista a pre náš tím robí oveľa viac než len to, že strieľa góly.“
Samotný Gauthier pritom hovorí, že za jeho schopnosťou strieľať góly nie je iba kvalitná strela. Dôležitá je aj orientácia v hre, čítanie situácií a predvídanie toho, kam sa puk odrazí.
„Strelci vedia, kam sa postaviť. Vedia, kedy si nájsť miesto v priestore pred bránkou, dokážu výborne čítať hru, sú o krok vpred a vedia, kde je na ľade voľný priestor,“ hovoril Gauthier.
„Do veľkej miery je to len o inštinkte. Myslím si, že strelci majú skvelý cit na hľadanie voľného priestoru a dokážu odhadnúť, kam sa puk odrazí.“
Na univerzite dal takmer gól na zápas
Gauthier patril k najvýraznejším americkým talentom už počas juniorskej kariéry a jeho strelecké schopnosti sa naplno prejavili aj na univerzite.
V roku 2022 si ho na drafte vybrala Philadelphia z piateho miesta. Išlo o rovnaký draftový ročník, v ktorom sa stal jednotkou Juraj Slafkovský.
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Po drafte pokračoval v rozvoji na univerzite Boston College, kde strávil dve sezóny. Hviezdil najmä v tej druhej.
Odohral 41 zápasov, v ktorých strelil 38 gólov a pridal 27 asistencií. S 65 bodmi skončil druhý v produktivite celej NCAA, no v počte gólov nemal konkurenciu. Zároveň sa stal jedným z troch finalistov prestížnej ceny Hobey Baker Award pre najlepšieho hráča univerzitného hokeja.
Za Philadelphiu odmietol hrať
Jeho univerzitná kariéra sa však niesla aj v znamení komplikovaného vzťahu s organizáciou, ktorá si ho draftovala.
Gauthier si nikdy neobliekol dres Philadelphie. Flyers ho získali z piateho miesta draftu 2022, no už niekoľko mesiacov im oznámil, že za klub nechce hrať.
Generálny manažér Daniel Brière neskôr uviedol, že organizácia o jeho postoji vedela už od mája 2023 a napriek snahe situáciu vyriešiť, sa komunikácia medzi oboma stranami postupne prerušila.
Gauthier po výmene odmietol podrobnejšie vysvetliť svoje dôvody. Označil ich za osobnú záležitosť medzi ním, rodinou a agentom.
V januári 2024 ho Flyers vymenili do Anaheimu za obrancu Jamieho Drysdalea a výber v druhom kole draftu 2025.
V prvej kompletnej sezóne v NHL zaznamenal 44 bodov (20+24). Už v nasledujúcej sezóne však ukázal, že jeho potenciál je ešte výrazne vyšší a prekonal hranicu 40 gólov. So 69 bodmi sa stal najproduktívnejším hráčom Anaheimu.
V lete podpísal šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 81 miliónov dolárov, čo predstavuje priemernú ročnú hodnotu 13,5 milióna.
Narodil sa vo Švédsku, otca má Kanaďana, ale je Američan
Gauthier sa narodil vo švédskom Skellefteå, kde v tom čase pôsobil jeho otec Sean. Ten bol kanadským hokejovým brankárom a počas profesionálnej kariéry si pripísal aj jeden štart v NHL za San Jose Sharks.
Cutter tak vyrastal v hokejovej rodine. Prvé roky života strávil prevažne v americkom Scottsdale v Arizone. Keď mal desať rokov, rodina sa presťahovala do Michiganu, aby mal lepšie podmienky na ďalší hokejový rozvoj.
Postupne sa dostal do amerického národného rozvojového programu USA Hockey National Team Development Program, v ktorom strávil dve juniorské sezóny. Následne zamieril na Boston College.
Hoci sa narodil vo Švédsku a jeho otec reprezentoval Kanadu, Cutter sa rozhodol reprezentovať USA.
S americkou reprezentáciou získal striebro na MS do 18 rokov v roku 2022, bronz na MS do 20 rokov v roku 2023 a zlato na juniorských majstrovstvách sveta v roku 2024. Na zlatom turnaji sa stal dokonca najlepším útočníkom šampionátu. V roku 2025 pridal aj zlatú medailu zo seniorských majstrovstiev sveta.
Teraz načal ročník raketovým tempom a môže tak prekonať viaceré rekordy.
Klubový rekord v počte gólov za jednu sezónu drží Teemu Selänne, ktorý v ročníku 1997/98 nastrieľal 52 gólov. Gauthier má momentálne tempo, ktoré by ho mohlo dostať ešte vyššie.
Tabuľky NHL
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