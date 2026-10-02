VIDEO: Crosby má jasno v najväčšej zbrani Montrealu. Slafkovského reakcia stojí za to

Sidney Crosby.
Sidney Crosby. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2026 o 15:05
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Slová hviezdneho Kanaďana pustili novinári Slafkovskému.

Kanadský hokejista Sidney Crosby vníma Slováka Juraja Slafkovského ako najväčšiu zbraň Montrealu Canadiens. Kapitán Pittsburghu Penguins to uviedol počas rozhovoru pre TVA Sports.

Crosby počas rozhovoru odpovedal na otázku, koho považuje za najväčšiu zbraň Canadiens.

„Juraja Slafkovského. Myslím si, že vďaka svojej mohutnej postave dokáže byť prínosný rôznymi spôsobmi.

Vie toho dosť, dokáže hrať tvrdo, má výborný prehľad v hre a vie strieľať góly. Povedal by som, že vie ovplyvniť hru tímu v mnohých aspektoch,“ povedal Crosby.

VIDEO: Crosby vyzdvihol Slafkovského

Slová hviezdneho Kanaďana pustili novinári Slafkovskému v šatni Montrealu. „To naozaj? Nie je to umelá inteligencia?

Tak to ma naozaj mimoriadne teší, že to o mne povedal práve takýto hráč. Rozhodne ma to motivuje byť ešte lepší,“ reagoval slovenský útočník.

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Sidney Crosby.
VIDEO: Crosby má jasno v najväčšej zbrani Montrealu. Slafkovského reakcia stojí za to
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