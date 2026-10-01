Sabres sa dohodli s obrancom na novej zmluve. Ruffa zaujal hneď v príprave

Louis Crevier v drese Chicaga Blackhawks.
Louis Crevier v drese Chicaga Blackhawks. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 18:53
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Debutoval v NHL v roku 2023, doteraz nastupoval len za Blackhawks.

Vedenie klubu NHL Buffalo Sabres sa dohodlo s kanadským hokejistom Louisom Crevierom na predĺžení zmluvy.

Dvadsaťpäťročný obranca, ktorého získali Sabres v lete z Chicaga v rámci výmeny za Bowena Byrama, podpísal štvorročný kontrakt s priemerným ročným platom štyri milióny dolárov.

Crevier debutoval v NHL v roku 2023, doteraz nastupoval len za Blackhawks. V minulej sezóne si v 78 zápasoch pripísal sedem gólov a 18 asistencií.

„Môj prvý dojem bol, že dobre narába s pukom. Takisto veľmi dobre bránil,“ povedal podľa TSN tréner Buffala Lindy Ruff na margo toho, čo u Creviera videl počas prípravného obdobia.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Louis Crevier v drese Chicaga Blackhawks.
Louis Crevier v drese Chicaga Blackhawks.
Sabres sa dohodli s obrancom na novej zmluve. Ruffa zaujal hneď v príprave
dnes 18:53
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