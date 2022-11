Pokrstili knihu o Ramsaym. Ľudia ma vďaka nej môžu spoznať, vraví

Kolega Peter Jánošík prišiel prvý s tým, že by to mohla byť kniha," povedal jeden z autorov publikácie Tomáš Kyselica.

Na jeho slová následne nadviazal aj Jánošík:

"Ja som možno mal tú prvú myšlienku, ale po náročnom roku s OH a MS som sa cítil naozaj unavený. Keď som Tomášovi spomenul nápad napísať s Craigom knihu, tak on bol ten, kto kopol do vrtule, spísal nejakú osnovu, naplánoval všetky stretnutia a nakoniec to vyšlo. Možno aj rýchlejšie ako som čakal."

Čo títo dvaja výtržníci chcú

Kanadský kouč začal svoje rozprávanie tradične výborne naladený.

"Moja prvá reakcia bola, že čo títo dvaja výtržníci chcú," so smiechom reagoval na otázku o tom, ako sa dozvedel o vznikajúcej myšlienke.

"Predtým ako som prišiel na Slovensko ma veľa ľudí nepoznalo, táto kniha môže pomôcť k tomu, aby ma spoznali," doplnil Kanaďan.