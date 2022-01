Miernejšie pravidlá: NHL zrejme prestane testovať bezpríznakových hráčov

NEW YORK. Prípady covidu-19 naprieč NHL klesajú a to je dobrý dôvod na to, aby sa zmenili aj prísne opatrenia. Podľa zámorských insiderov Franka Seravalliho a Elliottea Friedmana sa na tom zhodla liga s hráčskou asociáciou NHLPA.

Všetci hráči sú testovaní na pravidelnej báze, a to i napriek skutočnosti, že všetci s výnimkou Tylera Bertuzziho sú zaočkovaní. To sa zmení.

Ak nezačnú počty nakazených v lige znova stúpať, hokejisti bez príznakov covidu už nebudú musieť absolvovať pravidelné testovanie.