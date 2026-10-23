Meria rovnako ako Chára. NHL má nového najvyššieho brankára histórie

Floridský brankár Cooper Black nastúpil do štvrtkového stretnutia na ľade Pittsburghu a stal sa najvyšším gólmanom, ktorý kedy chytal v NHL.
Ben Bishop, Ivan Fedotov, Mads Sögaard, Mikko Koskinen alebo Čech Roman Turek. Do najlepšej hokejovej ligy sveta sa už presadili viacerí naozaj urastení gólmani. Black je však oproti menovaným ešte najmenej o päť centimetrov vyšší.
Výškou 206 centimetrov sa vyrovnal najvyšším korčuliarom v NHL, medzí ktorých patrí aj Zdeno Chára.
Dvadsaťpäťročný rodák z Alpeny v Michigane dostal v bránkovisku Panthers priestor po tom, ako pre zranenie vypadol skúsený Švéd Jacob Markström. V prvej tretine držal bezgólový stav, kým ho v čase 15:19 prestrelil Nick Robertson.
Po vyše siedmich rokoch tak v NHL nastal moment, keď skóroval hráč o celú jednu stopu (vyše 30 centimetrov) menší ako pokorený gólman. Naposledy to predviedol Rocco Grimaldi proti Bishopovi v play off v roku 2019.
VIDEO: Cooper Black sa stal najvyšším brankárom histórie NHL
Black potom inkasoval ešte dvakrát, výsledok 4:0 pre domácich uzavrel práve Robertson zakončením do prázdnej bránky.
"Je vážne super zahrať si proti chlapcom, ktorých sledujete, keď vyrastáte. Bol to skvelý zážitok, aj keď by to bolo samozrejme ešte lepšie s výhrou, "povedal Black, ktorý mal na konte 17 úspešných zásahov.
Florida s ním v roku 2024 podpísala zmluvu ako s voľným hráčom, ktorý neprešiel draftom. V minulej sezóne zažiaril na farme v Charlotte v AHL, keď zo 42 zápasov vychytal 25 výhier, v priemere inkasoval 2,47 gólu a mal úspešnosť zákrokov 90,3 percenta.
"U človeka takých rozmerov trvá dlho, kým do svojho tela dorastie," uviedol kouč Floridy Paul Maurice. "Ale myslím, že on to už zvládol," dodal s úsmevom.
Ešte do úplne iných výšin by absolútny rekord mohol posunúť moldavsko-ruský obranca Alexander Karmanov. Samozrejme za predpokladu, že nájde cestu do NHL.
Osemnásťročný rodák z Kišiňova, ktorého si v tohtoročnom drafte vybralo San Jose, meria 216 centimetrov. Už teraz je najvyšším hráčom, ktorý kedy prešiel draftom NHL.
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