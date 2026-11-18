Ani hokejisti Floridy Panthers nezastavili Connora McDavida, ktorý v noci na stredu bodoval aj v 23. zápase prebiehajúcej sezóny.
Gólom a asistenciou prispel k víťazstvu 5:2 a potvrdil pozíciu suverénneho lídra kanadského bodovania súťaže.
„Je to veľmi pozitívne obdobie,“ poznamenal kapitán „olejárov.“ Narážal tým najmä na skutočnosť, že aj jeho body pomohli Edmontonu k aktuálnej sérii šiestich víťazstiev.
Tím nazbieral v 23 zápasoch 37 bodov a je na čele celej NHL. Ligovým maximom je aj 92 strelených gólov Oilers.
McDavid sa v zápase na ľade Floridy podieľal na dvoch presilovkových góloch svojho tímu.
Následne sa osamostatnil na čele historického poradia Oilers pred Wayneom Gretzkym v počte bodov získaných v početných výhodách. Súčasný kapitán tímu ich získal už 440, „The Great One“ o jeden menej.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - Florida
„Opakujem to stále – keď sa tvoje meno spomína v jednej vete s hráčom ako Gretzky, znamená to, že zrejme robíš niečo správne. Je to skvelé,“ uviedol McDavid.
Víťazstvo na ľade Floridy má pre hráčov Edmontonu špeciálnu emóciu, keďže tomuto súperovi podľahli v rokoch 2024 a 2025 vo finále Stanleyho pohára.
McDavida teší, že tím vstúpil do prebiehajúcej sezóny správnou nohou a získava hernú pohodu.
„Hráme dobrý hokej a nachádzame spôsoby ako vyhrávať zápasy. Nie vždy je to pekné, ale dokážeme to zvládnuť. Prispievajú nám hráči naprieč zostavou a z rôznych formácií. Aj to je veľmi pozitívne,“ konštatoval McDavid.
Po 23 stretnutiach má na konte 55 bodov za 13 gólov a 42 asistencií. Ak by si súčasné tempo udržal až do konca základnej časti (84 zápasov), atakoval by métu dvesto bodov, ktorú zatiaľ pokoril iba Gretzky (štyrikrát).
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