Famózne čísla aj nový rekord NHL. McDavid sa stal prvou hviezdou mesiaca

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu Oilers sa stal prvou hviezdou mesiaca október v zámorskej NHL.
Dvadsaťdeväťročný kapitán „olejárov“ nazbieral v 13 zápasoch 35 bodov za osem gólov a 27 asistencií.
Vedenie súťaže ocenilo aj Kirilla Kaprizova z Minnesoty a brankára Pjotra Kočetkova z Caroliny.
McDavid vytvoril v počte gólových prihrávok nový rekord súťaže za mesiac október, jeho 35 bodov predstavuje tretí najlepší výkon v histórii NHL v tomto mesiaci.
Aj vďaka jeho produktivite dosiahol Edmonton v októbri bilanciu desať víťazstiev a tri prehry a dostal sa na čelo Západnej konferencie.
VIDEO: Prvých 31 bodov v 10 zápasoch McDavida
Druhou hviezdou sa stal ruský krídelník Kirill Kaprizov z Minnesoty Wild. V októbri nastrieľal 14 gólov, najviac zo všetkých hráčov súťaže a o dva viac ako jeho najbližší prenasledovateľ.
K tomu pridal desať asistencií a pomohol Minnesote k bilancii deväť víťazstiev a šesť prehier. Wild sa vďaka tomu dostali na prvé miesto Centrálnej divízie.
Tretie miesto v ankete obsadil ruský brankár Pjotr Kočetkov z Caroliny Hurricanes.
V októbri vyhral všetkých deväť zápasov, v ktorých nastúpil, a dosiahol priemer 1,66 inkasovaného gólu na stretnutie pri úspešnosti zákrokov 91,9 percenta.
Výrazne tak prispel k tomu, že obhajca Stanleyho pohára zakončil október s najlepšou bilanciou v celej NHL.
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