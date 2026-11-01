Famózne čísla aj nový rekord NHL. McDavid sa stal prvou hviezdou mesiaca

Kapitán Edmontonu Connor McDavid.
Kapitán Edmontonu Connor McDavid. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. nov 2026 o 23:59
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Vedenie súťaže ocenilo aj Kaprizova a brankára Kočetkova.

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu Oilers sa stal prvou hviezdou mesiaca október v zámorskej NHL.

Dvadsaťdeväťročný kapitán „olejárov“ nazbieral v 13 zápasoch 35 bodov za osem gólov a 27 asistencií.

Vedenie súťaže ocenilo aj Kirilla Kaprizova z Minnesoty a brankára Pjotra Kočetkova z Caroliny.

McDavid vytvoril v počte gólových prihrávok nový rekord súťaže za mesiac október, jeho 35 bodov predstavuje tretí najlepší výkon v histórii NHL v tomto mesiaci.

Aj vďaka jeho produktivite dosiahol Edmonton v októbri bilanciu desať víťazstiev a tri prehry a dostal sa na čelo Západnej konferencie.

VIDEO: Prvých 31 bodov v 10 zápasoch McDavida

Druhou hviezdou sa stal ruský krídelník Kirill Kaprizov z Minnesoty Wild. V októbri nastrieľal 14 gólov, najviac zo všetkých hráčov súťaže a o dva viac ako jeho najbližší prenasledovateľ.

K tomu pridal desať asistencií a pomohol Minnesote k bilancii deväť víťazstiev a šesť prehier. Wild sa vďaka tomu dostali na prvé miesto Centrálnej divízie.

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Tretie miesto v ankete obsadil ruský brankár Pjotr Kočetkov z Caroliny Hurricanes.

V októbri vyhral všetkých deväť zápasov, v ktorých nastúpil, a dosiahol priemer 1,66 inkasovaného gólu na stretnutie pri úspešnosti zákrokov 91,9 percenta.

Výrazne tak prispel k tomu, že obhajca Stanleyho pohára zakončil október s najlepšou bilanciou v celej NHL.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Kapitán Edmontonu Connor McDavid.
Kapitán Edmontonu Connor McDavid.
Famózne čísla aj nový rekord NHL. McDavid sa stal prvou hviezdou mesiaca
ne 23:59
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