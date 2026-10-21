Famózna forma McDavida. Dvadsať asistencií nazbieral najrýchlejšie v histórii NHL

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu vytvoril nový rekord NHL, keď nazbieral 20 asistencií iba v deviatich zápasoch.
Míľnik dosiahol v nočnom stretnutí proti Minnesote, v ktorom asistoval pri troch góloch Oilers.
Rekordnú 20. asistenciu dosiahol v predĺžení, keď prihral na víťazný gól obrancu Evana Boucharda.
McDavid je suverénny líder kanadského bodovania súťaže. Na druhom a treťom mieste sú 18-bodoví Bouchard a Auston Matthews z Toronta.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - Minnesota
Dvadsaťdeväťročný Kanaďan nazbieral v deviatich zápasoch 26 kanadských bodov za 6 gólov a 20 asistencií.
Ak by si toto mimoriadne vysoké tempo s priemerom takmer tri kanadské body na zápas udržal po celú sezónu, nazbieral by v základnej časti neuveriteľných 243 bodov a 187 asistencií.
Táto teória má nízku pravdepodobnosť, reálnejšia je však predstava, že desiatykrát v kariére dosiahne na trojciferný počet bodov.
Pri zachovaní si súčasného bodového tempa (2,89 na zápas) by sto bodov získal už v 35. zápase sezóny.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Connor McDavid
Edmonton
9
6
20
26
+17
2.
Auston Matthews
Toronto
11
8
10
18
+5
3.
Evan Bouchard
Edmonton
9
7
11
18
+16
4.
Jack Eichel
Vegas
10
5
13
18
+8
5.
Kirill Kaprizov
Minnesota
10
11
6
17
+8
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