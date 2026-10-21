Famózna forma McDavida. Dvadsať asistencií nazbieral najrýchlejšie v histórii NHL

Connor McDavid.
Connor McDavid. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2026 o 08:58
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Kanadský útočník dosiahol míľnik v stretnutí proti Minnesote.

Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu vytvoril nový rekord NHL, keď nazbieral 20 asistencií iba v deviatich zápasoch.

Míľnik dosiahol v nočnom stretnutí proti Minnesote, v ktorom asistoval pri troch góloch Oilers.

Rekordnú 20. asistenciu dosiahol v predĺžení, keď prihral na víťazný gól obrancu Evana Boucharda.

McDavid je suverénny líder kanadského bodovania súťaže. Na druhom a treťom mieste sú 18-bodoví Bouchard a Auston Matthews z Toronta.

VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - Minnesota

Dvadsaťdeväťročný Kanaďan nazbieral v deviatich zápasoch 26 kanadských bodov za 6 gólov a 20 asistencií.

Ak by si toto mimoriadne vysoké tempo s priemerom takmer tri kanadské body na zápas udržal po celú sezónu, nazbieral by v základnej časti neuveriteľných 243 bodov a 187 asistencií.

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Táto teória má nízku pravdepodobnosť, reálnejšia je však predstava, že desiatykrát v kariére dosiahne na trojciferný počet bodov.

Pri zachovaní si súčasného bodového tempa (2,89 na zápas) by sto bodov získal už v 35. zápase sezóny.

Kanadské bodovanie NHL - základná časť

#

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Connor McDavid

Edmonton

9

6

20

26

+17

2.

Auston Matthews

Toronto

11

8

10

18

+5

3.

Evan Bouchard

Edmonton

9

7

11

18

+16

4.

Jack Eichel

Vegas

10

5

13

18

+8

5.

Kirill Kaprizov

Minnesota

10

11

6

17

+8

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Connor McDavid.
Connor McDavid.
Famózna forma McDavida. Dvadsať asistencií nazbieral najrýchlejšie v histórii NHL
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