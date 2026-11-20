Až hokejisti Tampy Bay s Erikom Černákom zastavili Connora McDavida, ktorý v noci na piatok prvýkrát nebodoval v prebiehajúcej sezóne.
Edmonton prehral na ľade Lightning 1:3, keď sa hráči Oilers presadili až 96 sekúnd pre koncom tretej tretiny zásluhou Coltona Dacha.
Černák prihral v 31. minúte na víťazný gól Iľju Michejeva a pripísal si ôsmu asistenciu v sezóne, na gól stále čaká.
Po ofenzívnom výlete, keď sa Černák dostal za bránku Oilers, vystrelil z otočky a z dorážky zvýšil Michejev na 2:0.
VIDEO: Asistencia Černáka
Tampa zaznamenal druhú výhru po sebe a zastavila šesťzápasovú víťaznú sériu Edmontonu, ktorý tak klesol na druhú priečku na západe, o bod za Minnesotu.
Bodová séria McDavida sa zastavila na čísle 23 zápasov. Tréner Jon Cooper posielal proti útoku McDavida na ľade najmä formáciu Anthony Cirelli, Iľja Michejev a Pontus Holmberg a v obrane Černák a Ryan McDonagh.
McDavid vedie produktivitu celej NHL s 55 bodmi (13+42), jeho séria bola štvrtá najdlhšia v histórii, McDavid vyrovnal zápis Waynea Gretzkého zo sezóny 1988/89.
VIDEO: Zostrih zápasu Tampa Bay - Edmonton
Rekord NHL drží Gretzky zo sezóny 1983/84, keď bodoval v prvých 51 zápasoch sezóny. Ešte predtým (1982/83) bodoval v úvodných 30 dueloch a na rovnakom čísle skončil v sezóne 1992/93 aj Mats Sundin.
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