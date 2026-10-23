Jeden z najlepších brankárov sveta mení dres. Hellebuyck si vytrucoval prestup z Winnipegu

Klub zámorskej NHL Winnipeg Jets vymenil amerického brankára Connora Hellebuycka do New Jersey Devils.
Kluby zatiaľ bližšie nešpecifikovali protihodnotu, ktorú museli Devils obetovať, no údajne malo ísť o útočníkov Dawsona Mercera a Nicka Bjugstada, brankára Nica Dawsa a 18-ročného švédskeho útočníka Alexandra Commanda, ktorého Devils draftovali v roku 2026 z 12. miesta.
Hellebuyck je považovaný za jedného z najlepších brankárov na svete a na ZOH 2026 vyhral s americkým výberom zlato.
Vo Winnipegu však už nebol spokojný a klub požiadal o výmenu. Na začiatku sezóny sa nedostavil na tréningový kemp, za čo ho klub suspendoval a počas tejto sezóny tak doposiaľ ani nezarábal. Počas 24 dní prišiel o takmer 930-tisíc dolárov z platu.
„Winnipeg bol môj domov počas celej mojej kariéry. Vždy budem vďačný za čas, ktorý som tam strávil. Nikdy nezabudnem na 23. jún 2012, keď Winnipeg dal šancu brankárovi z Odessy v Texase.
Od toho momentu som dal všetko, čo som mal, aby som dokázal, že Jets urobili správne rozhodnutie. Pred niekoľkými mesiacmi som súkromne požiadal o výmenu. Snažil som sa situáciu riešiť potichu a s rešpektom, no zároveň som dal organizácii čas na preskúmanie možností.
S blížiacim sa tréningovým kempom som cítil, že je dôležité verejne potvrdiť svoje rozhodnutie,“ uviedol Hellebuyck.
V hre bolo viacero klubov
V zámorí sa v súvislosti s jeho výmenou spomínali viaceré kluby, často sa v úvahách objavovalo najmä Buffalo, ale aj Utah či držiteľ Stanleyho pohára Carolina. Hellebuyck sa vzdal aj svojej klauzuly o zákaze výmeny.
Sezóna 2026/2027 je pre neho tretia zo sedemročného kontraktu s priemerným ročným platom 8,5 milióna dolárov.
Vedenie Jets sa pripravilo na Hellebuyckov odchod a už 1. júla, po otvorení trhu s voľnými hráčmi, angažovalo Stuarta Skinnera z Pittsburghu. Ten okamžite zaujal pozíciu brankárskej jednotky.
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V sezóne 2024/2025 dominoval
Hellebuyck pôsobil v organizácii Winnipegu od roku 2012, keď ho klub draftoval v 5. kole zo 130. miesta. Od sezóny 2015/2016 sa prepracoval do pozícii brankárskej jednotky Jets.
Vo vyraďovacích bojoch sa s Winnipegom dostal najďalej v roku 2018, keď Jets prehrali vo finále Západnej konferencie s Vegas 1:4 na zápasy.
Hellebuyck mal zásadný podiel na historickom prvenstve Jets v základnej časti v ročníku 2024/2025.
Práve v tej sezóne si vytvoril osobné maximá v počte víťazstiev v základnej časti (47), vychytaných čistých kont (8), percentuálnej úspešnosti zákrokov (92,5) a v priemernom počte inkasovaných gólov (2,01 na zápas).
Zároveň získal aj Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti a tretíkrát v kariére aj Vezinovu trofej. Za najlepšieho brankára ligy ho vyhlásili aj v rokoch 2020 a 2024.
Počas 11 sezón nastúpil do 625 zápasov základnej časti, v ktorých dosiahol 91,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,58 inkasovaného gólu na zápas. V 45 zápasoch vychytal čisté konto. Vytvoril rekord klubu s 345 víťazstvami.
V play off mal súhrnnú bilanciu 58 zápasov, 24 víťazstiev, priemer 2,90 gólu na zápas, 90,3-percentnú úspešnosť zákrokov a päťkrát vychytal čisté konto.
Na ZOH 2026 v Miláne bol brankárska jednotka amerického tímu, ktorý doviedol k zlatým medailám. Získal ocenenie pre najlepšieho brankára turnaja a dostal sa aj do All star tímu.
V novom pôsobisku by mal vytvoriť brankársku dvojicu s 36-ročným Jakeom Allenom, ktorý v prebiehajúcej sezóne nastúpil do šiestich zápasov z desiatich.
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