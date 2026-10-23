Jeden z najlepších brankárov sveta mení dres. Hellebuyck si vytrucoval prestup z Winnipegu

Connor Hellebuyck v drese Winnipegu.
Connor Hellebuyck v drese Winnipegu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|23. okt 2026 o 18:18
ShareTweet0

Na začiatku sezóny sa nedostavil na tréningový kemp, za čo ho klub suspendoval.

Klub zámorskej NHL Winnipeg Jets vymenil amerického brankára Connora Hellebuycka do New Jersey Devils.

Kluby zatiaľ bližšie nešpecifikovali protihodnotu, ktorú museli Devils obetovať, no údajne malo ísť o útočníkov Dawsona Mercera a Nicka Bjugstada, brankára Nica Dawsa a 18-ročného švédskeho útočníka Alexandra Commanda, ktorého Devils draftovali v roku 2026 z 12. miesta.

Hellebuyck je považovaný za jedného z najlepších brankárov na svete a na ZOH 2026 vyhral s americkým výberom zlato.

Vo Winnipegu však už nebol spokojný a klub požiadal o výmenu. Na začiatku sezóny sa nedostavil na tréningový kemp, za čo ho klub suspendoval a počas tejto sezóny tak doposiaľ ani nezarábal. Počas 24 dní prišiel o takmer 930-tisíc dolárov z platu.

Príklepy z NHL: Nie Gretzky, najlepší je McDavid. Rozpadne sa Montreal bez Suzukiho?
Súvisiaci článok
Príklepy z NHL: Nie Gretzky, najlepší je McDavid. Rozpadne sa Montreal bez Suzukiho?

„Winnipeg bol môj domov počas celej mojej kariéry. Vždy budem vďačný za čas, ktorý som tam strávil. Nikdy nezabudnem na 23. jún 2012, keď Winnipeg dal šancu brankárovi z Odessy v Texase.

Od toho momentu som dal všetko, čo som mal, aby som dokázal, že Jets urobili správne rozhodnutie. Pred niekoľkými mesiacmi som súkromne požiadal o výmenu. Snažil som sa situáciu riešiť potichu a s rešpektom, no zároveň som dal organizácii čas na preskúmanie možností.

S blížiacim sa tréningovým kempom som cítil, že je dôležité verejne potvrdiť svoje rozhodnutie,“ uviedol Hellebuyck.

V hre bolo viacero klubov

V zámorí sa v súvislosti s jeho výmenou spomínali viaceré kluby, často sa v úvahách objavovalo najmä Buffalo, ale aj Utah či držiteľ Stanleyho pohára Carolina. Hellebuyck sa vzdal aj svojej klauzuly o zákaze výmeny.

Sezóna 2026/2027 je pre neho tretia zo sedemročného kontraktu s priemerným ročným platom 8,5 milióna dolárov.

Vedenie Jets sa pripravilo na Hellebuyckov odchod a už 1. júla, po otvorení trhu s voľnými hráčmi, angažovalo Stuarta Skinnera z Pittsburghu. Ten okamžite zaujal pozíciu brankárskej jednotky.

VIDEO: Najlepšie zákroky Hellebuycka zo sezóny 2023/2024

V sezóne 2024/2025 dominoval

Hellebuyck pôsobil v organizácii Winnipegu od roku 2012, keď ho klub draftoval v 5. kole zo 130. miesta. Od sezóny 2015/2016 sa prepracoval do pozícii brankárskej jednotky Jets.

Vo vyraďovacích bojoch sa s Winnipegom dostal najďalej v roku 2018, keď Jets prehrali vo finále Západnej konferencie s Vegas 1:4 na zápasy.

Hellebuyck mal zásadný podiel na historickom prvenstve Jets v základnej časti v ročníku 2024/2025.

Práve v tej sezóne si vytvoril osobné maximá v počte víťazstiev v základnej časti (47), vychytaných čistých kont (8), percentuálnej úspešnosti zákrokov (92,5) a v priemernom počte inkasovaných gólov (2,01 na zápas).

Zároveň získal aj Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti a tretíkrát v kariére aj Vezinovu trofej. Za najlepšieho brankára ligy ho vyhlásili aj v rokoch 2020 a 2024.

Connor Hellebuyck v reprezentačnom drese USA.
Connor Hellebuyck v reprezentačnom drese USA. (Autor: TASR/AP)

Počas 11 sezón nastúpil do 625 zápasov základnej časti, v ktorých dosiahol 91,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,58 inkasovaného gólu na zápas. V 45 zápasoch vychytal čisté konto. Vytvoril rekord klubu s 345 víťazstvami.

V play off mal súhrnnú bilanciu 58 zápasov, 24 víťazstiev, priemer 2,90 gólu na zápas, 90,3-percentnú úspešnosť zákrokov a päťkrát vychytal čisté konto.

Na ZOH 2026 v Miláne bol brankárska jednotka amerického tímu, ktorý doviedol k zlatým medailám. Získal ocenenie pre najlepšieho brankára turnaja a dostal sa aj do All star tímu.

V novom pôsobisku by mal vytvoriť brankársku dvojicu s 36-ročným Jakeom Allenom, ktorý v prebiehajúcej sezóne nastúpil do šiestich zápasov z desiatich.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Connor Hellebuyck v drese Winnipegu.
Connor Hellebuyck v drese Winnipegu.
Jeden z najlepších brankárov sveta mení dres. Hellebuyck si vytrucoval prestup z Winnipegu
dnes 18:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Jeden z najlepších brankárov sveta mení dres. Hellebuyck si vytrucoval prestup z Winnipegu