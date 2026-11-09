Hellebuyck sa vráti do Winnipegu, ale chytať nebude. Znižuje to naše šance na výhru, tvrdia Devils

Nový brankár New Jersey Connor Hellebuyck sa mal v noci na stredu prvýkrát od odchodu z Winnipegu predstaviť pred fanúšikmi svojho bývalého klubu.
Vedenie Devils však rozhodlo, že Američan v zápase proti Jets nenastúpi.
„Podľa nášho odhadu by jeho štart v tomto zápase znížil našu pravdepodobnosť víťazstva,“ uviedol vo svojom vyhlásení generálny manažér Sunny Mehta.
33-ročný Američan strávil vo Winnipegu jedenásť sezón, stal sa najúspešnejším brankárom v histórii organizácie a získal aj Hartovu trofej a tri Vezinove trofeje pre najlepšieho brankára sezóny.
V lete však požiadal o výmenu a novú sezónu v drese Jets ani nezačal. Klub ho suspendoval a v októbri vymenil do New Jersey.
Teraz sa obe mužstvá stretnú a pre Hellebuycka to bola jediná šanca v tejto sezóne zahrať si pred fanúšikmi Winnipegu.
On sám o zápas záujem mal. Dokonca tvrdil, že cíti povinnosť nastúpiť proti mužstvu, ktorého dres tak dlho nosil. Rozhodnutie však nebolo v jeho rukách.
„Som sklamaný, ale rozumiem tomu. Zo sebeckého pohľadu chcem hrať, no keď sa pozeráte na mužstvo a na to, čo je preň najlepšie, chápem, odkiaľ prichádza toto rozhodnutie,“ povedal po nedeľňajšom víťazstve 4:0 nad Torontom.
Devils uprednostnili oddych
Generálny manažér New Jersey Sunny Mehta oznámil rozhodnutie krátko po zápase v Toronte. Jeho vysvetlenie vyvolalo pozornosť aj pre nezvyčajnú formuláciu.
Za diplomatickým vyjadrením sa skrýva zrejme snaha šetriť brankára, ktorý sa do zápasového rytmu dostával až po príchode do New Jersey. Hellebuyck totiž vynechal tréningový kemp aj prípravné zápasy. Do nového pôsobiska prišiel bez plnohodnotnej zápasovej prípravy.
V nedeľu proti Torontu odchytal už tretí zápas za šesť dní. Ak by nastúpil aj vo Winnipegu, absolvoval by štyri stretnutia v priebehu ôsmich dní. Devils navyše čakajú dva dôležité divízne zápasy proti Washingtonu.
Tréner Sheldon Keefe preto nechcel riskovať, že svojho brankára preťaží práve v čase, keď sa ešte len dostáva do optimálnej formy.
„Z nášho pohľadu sa na to treba pozrieť v širších súvislostiach. Connor nebude chytať každý zápas sezóny. Vždy hľadáte príležitosti, keď mu môžete dopriať voľno. Vzhľadom na to, ako nám vyšiel program, to dávalo zmysel,“ vysvetlil Keefe.
Hellebuyck pritom trénerovi aj generálnemu manažérovi jasne povedal, že chce hrať. Podľa Keefeho bol v tomto smere veľmi jednoznačný a tvrdil, že cíti povinnosť postaviť sa proti bývalému tímu.
V bránke Devils by však mal dostať priestor Jake Allen.
V utorok vysvetlí, prečo chcel odísť
Pre Hellebuycka však bude návrat príležitosťou vysvetliť svoj odchod.
„Viem, že vo Winnipegu zostala určitá horkosť. Počul som o tom. Ja však môžem hovoriť iba o svojich spomienkach a vzácnych chvíľach, ktoré som tam prežil. Miloval som každú časť svojej kariéry v tomto meste,“ povedal Hellebuyck.
Zároveň naznačil, že negatívne reakcie nechce opätovať.
„Bez ohľadu na to, ako ma budú ľudia vnímať, vyberiem si lásku. Chcem si pamätať všetky tie momenty, keď sa komunita spojila, vzťahy, ktoré som si tam vytvoril, aj všetky pekné chvíle, ktoré som zažil.“
Američan priznal, že na skutočné emócie z návratu si bude musieť počkať až do chvíle, keď sa opäť ocitne v uliciach Winnipegu. Zatiaľ si nedokáže predstaviť, aké privítanie ho čaká.
Aj keď nebude chytať, Hellebuyck sa postaví pred novinárov. Stane sa tak ešte pred zápasom, v utorok, v Canada Life Centre. Práve vtedy by mal vysvetliť, prečo sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v organizácii.
„Je to mimoriadne komplexné rozhodnutie. Nikto zatiaľ úplne netrafil podstatu, pretože doň vstupuje množstvo faktorov,“ naznačil.
„K organizácii aj chalanom v šatni mám však obrovský rešpekt. Rovnako k tomu, čo robia pre mesto a miestne komunity. Miloval som každú časť svojho pôsobenia tam. Je nešťastné, ako sa to celé skončilo, ale o všetkom sa porozprávame v utorok.“
Hellebuyck naznačil rodinné dôvody
Brankár sa k situácii vrátil na začiatku novembra v otvorenom liste fanúšikom Winnipegu. Priznal, že jeho rozhodnutie mnohých sklamalo, a vysvetlil, že nešlo o jednoduchý krok.
„Moje rozhodnutie požiadať o výmenu bolo pre mnohých ľudí, najmä pre tých, ktorí ma počas kariéry podporovali, sklamaním a zdrojom frustrácie. Chápem ich pocity a chcem, aby všetci vedeli, že to bolo mimoriadne náročné rozhodnutie,“ napísal.
Zároveň prvýkrát konkrétnejšie naznačil, že významnú úlohu zohrali rodinné okolnosti.
„Do môjho rozhodnutia vstupovalo viacero faktorov vrátane veľmi náročných okolností týkajúcich sa mojej rodiny. Po mnohých úvahách a rozhovoroch sme napokon dospeli k záveru, že zmena bude pre našu rodinu najlepším riešením. Rozhodli sme sa tieto osobné okolnosti ponechať v súkromí a dúfam, že to ľudia budú rešpektovať.“
Oba tímy majú víťaznú šnúru
Zatiaľ čo Winnipeg sa musí vyrovnať so stratou svojej dlhoročnej brankárskej opory, Hellebuyck v novom pôsobisku okamžite potvrdzuje, prečo oňho Devils tak veľmi stáli.
Po príchode do New Jersey vyhral všetkých päť zápasov, do ktorých nastúpil. V nedeľu proti Torontu navyše zaznamenal prvé čisté konto v drese Devils, keď zneškodnil všetkých 23 striel súpera pri víťazstve 4:0. Jeho priemer inkasovaných gólov je 1,96 a úspešnosť zákrokov 91,3 percenta.
New Jersey vyhralo päť zápasov v rade a deväť z posledných desiatich. Po príchode trojnásobného držiteľa Vezinovej trofeje pôsobí ako ešte vážnejší kandidát na úspech.
Winnipeg proti Montrealu ukončil deväťzápasovú šnúru prehier a v posledných troch zápasoch triumfoval. Vzájomný duel tak bude koncom jednej víťaznej série.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: