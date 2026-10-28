Konečne! Hellebuyck sa po pol roku vrátil do NHL, v novom tíme zahviezdil

Connor Hellebuyck počas debutového zápasu za New Jersey Devils.
Connor Hellebuyck počas debutového zápasu za New Jersey Devils. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|28. okt 2026 o 07:45
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Pri premiére za New Jersey inkasoval iba jeden gól.

Americký hokejový brankár Connor Hellebuyck má za sebou úspešnú premiéru v drese New Jersey Devils. V nočnom zápase NHL pomohol svojmu novému mužstvu k víťazstvu 5:1 na ľade Dallasu Stars.

Tridsaťtriročný držiteľ troch Vezinových trofejí pre najlepšieho brankára súťaže nastúpil na prvý zápas v sezóne 2026/27. Naposledy chytal ešte 13. apríla v drese Winnipegu.

Po nevydarenom minulom ročníku požiadal vedenie Jets o výmenu. Keďže v septembri odmietol nastúpiť do tréningového kempu, Winnipeg ho suspendoval.

Jeho trest sa mal skončiť 23. októbra, no práve v tento deň ho Jets vymenili do New Jersey.

Opačným smerom putovali útočníci Dawson Mercer a Nick Bjugstad, brankár Nico Daws, práva na Alexandra Commanda a dva výbery v drafte.

Hellebuyck sa po viac ako šiestich mesiacoch konečne dočkal súťažného zápasu. Keď sa ho novinári opýtali, na čo myslel počas americkej hymny, odpovedal jediným slovom: „Konečne!“

„Keby ste sa ma spýtali, bol som pripravený už pred dvoma mesiacmi,“ priznal po stretnutí.

V zápase proti Dallasu zastavil 17 striel domácich, inkasoval jediný gól a pôsobil istým dojmom. Okrem zákrokov zaujal aj aktívnou rozohrávkou, pri ktorej často opúšťal bránkovisko a pomáhal spoluhráčom.

„Bol výnimočný,“ pochválil ho tréner Sheldon Keefe. Podľa neho zvládol aj hru s pukom, ktorá býva po dlhšej zápasovej prestávke pre brankárov náročná. Pôsobil pritom dojmom, akoby už bol v plnom zápasovom tempe.

Spokojný bol aj kapitán Devils Nico Hischier. Ocenil najmä pokoj, ktorý skúsený brankár vniesol do defenzívy mužstva, a jeho dôležité zákroky v situáciách, keď mohol súper získať momentum.

Connor Hellebuyck počas prvého zápasu za New Jersey.
Connor Hellebuyck počas prvého zápasu za New Jersey. (Autor: TASR/AP)

Samotný Hellebuyck vyzdvihol výkon spoluhráčov.

„Chlapci predo mnou odohrali perfektný zápas, aby som si zvykol. Blokovali strely, držali súpera na dištanc a umožnili mi hrať s pukom,“ povedal.

Priznal, že počas stretnutia urobil niekoľko drobných chýb, ktoré si však diváci pravdepodobne ani nevšimli. Považuje ich za prirodzenú súčasť návratu po dlhej prestávke.

New Jersey zvíťazilo štvrtýkrát za sebou a ukončilo päťzápasovú víťaznú sériu Dallasu. Dvoma gólmi sa na triumfe podieľal Hischier, ďalšie presné zásahy pridali Jack Hughes, Luke Hughes a Jesper Boqvist.

VIDEO: Zostrih zápasu Dallas - New Jersey

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