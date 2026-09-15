K novému kontraktu ďalšia obrovská výzva. Bedard sa stal kapitánom Chicaga

Kanadský hokejista Connor Bedard sa stal v poradí 37. kapitánom Chicaga Blackhawks.
Dvadsaťročný center prevzal „céčko“ krátko po tom, ako sa v lete dohodol s klubom NHL na novom päťročnom 75-miliónovom kontrakte.
Hlavný ofenzívny ťahúň „jastrabov“ by mal vynechať štart novej sezóny po tom, ako v úvode septembra absolvoval operáciu ľavého ramena.
Naposledy plnil úlohu kapitána v Chicagu veterán Nick Foligno, v organizácii pôsobil do marca, keď ho Blackhawks pred uzávierkou výmien poslali do Minnesoty.
Predtým v sezóne 2023/24 bolo Chicago bez kapitána, v predchádzajúcich 14 ročníkoch viedol tím s „céčkom“ na hrudi Jonathan Toews.
Bedard, jednotka draftu spred troch rokov, si v minulej sezóne stanovil osobné maximá v počte gólov (30) aj bodov (75), zo zdravotných dôvodov odohral len 69 zápasov.
Celkovo si v 219 profiligových stretnutiach pripísal 75 gólov a 203 bodov.
V roku 2024 získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika súťaže.
Úspešný bol aj na medzinárodnej scéne, s Kanadou vybojoval dva tituly na juniorských MS (2022 a 2023), pričom v roku 2023 získal ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča šampionátu. Informovala o tom televízia TSN.