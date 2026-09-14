Skúsený brankár si našiel nový klub v NHL. S Columbusom sa dohodol na ročnej zmluve

Cam Talbot.
Cam Talbot. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. sep 2026 o 21:40
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Tridsaťdeväťročný veterán bol celé leto bez zmluvy.

Skúsený kanadský hokejový brankár Cam Talbot podpísal ako voľný hráč s klubom NHL Columbus Blue Jackets ročný kontrakt na 950.000 dolárov.

V tíme by mal pomôcť nahradiť Lotyša Elvisa Merzlikinsa, ktorý bude chýbať v úvode sezóny po operácii ramena.

Tridsaťdeväťročný Talbot bol celé leto bez zmluvy a nového zamestnávateľa si našiel až tesne pred otvorením predsezónnych kempov.

V Columbuse bude počas absencie Merzlikinsa bojovať s ďalším veteránom Pheonixom Copleyom o post brankárskej dvojky, tímovou jednotkou je Jet Greaves.

Talbot naposledy pôsobil v Detroite, kde v minulej sezóne odchytal 34 stretnutí s priemerom 3,19 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 88,3 percenta.

Predtým hral v profilige aj za New York Rangers, Edmonton Oilers, Philadelphiu Flyers, Calgary Flames, Minnesotu Wild, Ottawu Senators a Los Angeles Kings. Informoval o tom web TSN.ca.

NHL

Cam Talbot.
Cam Talbot.
Skúsený brankár si našiel nový klub v NHL. S Columbusom sa dohodol na ročnej zmluve
dnes 21:40
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