Skúsený brankár si našiel nový klub v NHL. S Columbusom sa dohodol na ročnej zmluve

Skúsený kanadský hokejový brankár Cam Talbot podpísal ako voľný hráč s klubom NHL Columbus Blue Jackets ročný kontrakt na 950.000 dolárov.
V tíme by mal pomôcť nahradiť Lotyša Elvisa Merzlikinsa, ktorý bude chýbať v úvode sezóny po operácii ramena.
Tridsaťdeväťročný Talbot bol celé leto bez zmluvy a nového zamestnávateľa si našiel až tesne pred otvorením predsezónnych kempov.
V Columbuse bude počas absencie Merzlikinsa bojovať s ďalším veteránom Pheonixom Copleyom o post brankárskej dvojky, tímovou jednotkou je Jet Greaves.
Talbot naposledy pôsobil v Detroite, kde v minulej sezóne odchytal 34 stretnutí s priemerom 3,19 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zásahov 88,3 percenta.
Predtým hral v profilige aj za New York Rangers, Edmonton Oilers, Philadelphiu Flyers, Calgary Flames, Minnesotu Wild, Ottawu Senators a Los Angeles Kings. Informoval o tom web TSN.ca.