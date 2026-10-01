VIDEO: Zastal sa spoluhráča a zhodil rukavice. MacKinnon po dvoch góloch poslal súpera k zemi

Hviezdou pri víťazstve Colorada Avalanche nad Los Angeles 8:4 v zámorskej NHL bol Nathan MacKinnon.
Ten vstúpil do nového ročníka dvoma gólmi a netradične aj pästným súbojom. Bola to jeho prvá bitka po štyroch rokoch.
Úradujúci držiteľ Maurice Richard Trophy pre top strelca za 53 gólov v minulej sezóne sa dvakrát presadil v štvorgólovej druhej tretine Avalanche.
Najskôr už po 23 sekundách využil presilovku o dvoch hráčov a v 29. minúte zvýšil svojím druhým zásahom na 4:2.
V závere potom za stavu 6:4 zhodil rukavice a pobil sa s obrancom Kings Brandtom Clarkom.
VIDEO: Zostrih zápasu LA Kings - Colorado Avalanche
„Nepovedal mi práve najkrajšie slovo a tak sme sa pobili,“ vysvetlil MacKinnon, ktorý priznal, že súboj inicioval.
Clarke podľa neho patrí k obrancom, ktorí dokážu svojou hrou súpera vyprovokovať.
„Hrá tvrdo a vie sa dostať chlapcom pod kožu. Je to veľmi dobrý obranca, ale keď hráte takýmto spôsobom, niekedy sa jednoducho musíte pobiť. Bol to intenzívny zápas,“ dodal kanadský center.
Napätie medzi nimi sa stupňovalo už skôr. Clarke predtým zozadu tvrdo odstavil Calea Makara pri jeho prieniku k bránke, po čom sa do neho pustil nováčik T.J. Hughes a dostal dvojminútový trest.
Krátko pred samotnou bitkou si potom Clarke s MacKinnonom vymenili niekoľko seknutí pred bránkou Los Angeles.
MacKinnon zdôraznil, že Clarke ho provokoval verbálne a hviezde Avalanche sa nepáčilo ani jeho počínanie voči Makarovi.
Po zhodení rukavíc mal MacKinnon v krátkom súboji navrch, zasiahol súpera niekoľkými pravými údermi a poslal ho na ľad. Emócie z neho neopadli ani potom – cestou na trestnú lavicu zdvihol zo zeme svoju prilbu a hodil ju cez ľad. Hráči dostali zhodne päťminútové tresty za bitku.
VIDEO: Bitka MacKinnona
Po bitke Avalanche súperovi definitívne odskočili. Gabriel Landeskog skóroval necelú minútu po nej a o ďalších 63 sekúnd pridal svoj druhý zásah Artturi Lehkonen.
Colorado tak uzavrelo duel dvoma rýchlymi gólmi a využilo celkovo až štyri presilové hry. MacKinnona vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, Brocka Nelsona za druhú a Lehkonena za tretiu.