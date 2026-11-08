VIDEO: Slovenský útočník mal prvý viacbodový duel v kariére. Hlavaj nenatiahol sériu v AHL

Slovenský hokejista Alex Čiernik zaznamenal prvý viacbodový zápas v kariére v AHL. Gólom a asistenciou však prehre Lehigh Valley nezabránil.
Dvadsaťdvaročný krídelník najskôr asistoval pri úvodnom góle Lehigh Valley, o ktorý sa v prvej tretine postaral Danila Klimovich. V tretej časti sa následne presadil aj strelecky.
Čiernik skóroval v 45. minúte, keď po prihrávkach Zacharyho Astona-Reeseho a Johna Studnicku znížil na 2:5. Bol to jeho druhý gól v tejto sezóne.
VIDEO: Gól Čiernika
Slovenský útočník si tak prvýkrát v kariére pripísal v jednom zápase AHL viac ako jeden kanadský bod. Jeho tímu to však na bodový zisk nestačilo. Hamilton napokon zvíťazil 6:3.
Bodovo sa presadil aj Maroš Jedlička. Slovenský útočník prispel asistenciou k domácemu triumfu Colorado Eagles nad Calgary Wranglers 6:4.
Jedlička sa podieľal na štvrtom góle svojho mužstva, keď v tretej tretine prihrával Nikitovi Priščepovovi. Colorado vďaka presnému zásahu zvýšilo svoje vedenie na 5:3.
VIDEO: Asistencia Jedličku
Pre slovenského útočníka išlo o prvý bod po troch zápasoch bez zápisu do produktivity. Duel zakončil s jedným plusovým bodom.
Bez víťazstva tentoraz zostal Samuel Hlavaj. Jeho Toronto Marlies prehralo na ľade Manitoba Moose 3:4 po predĺžení.
Slovenský brankár tak neuspel po sérii piatich víťazstiev za sebou. Toronto pritom v zápase dvakrát viedlo, no domáci dokázali skóre vyrovnať a v predĺžení rozhodli o svojom triumfe.
Manitoba tak uspela aj v druhom vzájomnom stretnutí počas víkendu. V piatok zvíťazila nad Torontom 2:1 po predĺžení.
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