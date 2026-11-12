VIDEO: Stratil vedomie, no súper vyviazol bez trestu. Tvrdý hit vyvolal v NHL rozpaky

Zranený Nick Cousins
Zranený Nick Cousins (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
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ČTK|12. nov 2026 o 12:36
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NHL aj rozhodcovia zhodne uznali, že obranca Washingtonu pravidlá neporušil.

Hokejisti Ottawy sa budú musieť v najbližších zápasoch NHL zaobísť bez útočníka Nicka Cousinsa.

Po tvrdom zákroku obrancu Jakoba Chychruna z Washingtonu, ktorý bol však v utorňajšom stretnutí v kanadskej metropole vyhodnotený sudcami ako čistý, bude mimo hry týždeň až desať dní. Informovala o tom na webe stanica ESPN.

Kouč Senators Travis Green uviedol, že Cousins po Chychrunovom hite v závere základnej hracej doby stratil po páde na ľad vedomie.

Rozhodcovia pôvodne siahli po vyššom treste na päť minút, keďže sa domnievali, že Chychrun zasiahol Cousinsa priamo do hlavy. Po zhliadnutí videozáznamu však dospeli k záveru, že to tak nebolo a trest zrušili.

VIDEO: Tvrdý hit Chychruna na Cousinsa

"Som trochu prekvapený, ako to vyhodnotili," poznamenal tréner Green, podľa ktorého Cousinsovi po stretnutí "nebolo práve najlepšie", ale nepotreboval prevoz do nemocnice.

"Podľa mňa išlo o zásah do hlavy hráča, ktorý na to nebol pripravený. Asi to videli inak," dodal Green.

Dodatočný trest neudelilo ani Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť NHL a proti Chychrunovi, ktorý tvrdo narazil ľavým ramenom do Cousinsovej hrude, nepodniklo disciplinárne kroky.

Atakujúci hráč zvolil podľa jeho vysvetlenia správny uhol, držal telo nízko a viedol náraz do trupu súpera bez toho, aby pritom mieril rukami či ramenom smerom k hlave.

Washington zvíťazil 3:2 v predĺžení. Tridsaťtriročný center Cousins nastúpil v tejto sezóne do 19 stretnutí a na konte má dva góly a nahrávku.

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