Flyers vyhodili generálneho manažéra, povedie ich známy bývalý útočník

PHILADELPHIA. Klub Philadelphia Flyers zo zámorskej NHL v piatok oznámil, že prepustil Chucka Fletchera z pozície generálneho manažéra.

Na jeho miesto povýšili jeho doterajšieho asistenta Dannyho Brièrea. Ten dostal rolu ako dočasný manažér, kým "letci" nenájdu nového.

Päťdesiatpäťročný Fletcher viedol klub necelých päť sezón. Už predtým mal funkcionárske skúsenosti z New Jersey, Minnesoty, Pittsburghu, Anaheimu či Floridy. Jeho najväčším úspechom vo Philadelphii bol postup do druhého kola play off v roku 2020.