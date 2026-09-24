Chromiakovo čakanie na premiéru v NHL sa predlžuje. Na farmu mieri podľa očakávania aj Hlavaj

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa nezmestil do užšieho kádra Los Angeles Kings pred novou sezónou NHL.
Klub ho vo štvrtok zaradil na waiver listinu s cieľom preradiť ho do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL.
Brankár Samuel Hlavaj zasa nebude pokračovať v hlavnom kempe Toronta Maple Leafs.
Dvadsaťtriročný Chromiak v predchádzajúcom prípravnom zápase proti Utahu Mammoth skóroval, keď prekonal českého brankára Karla Vejmelku.
Ak si ho počas waiver procesu nevyberie iný klub NHL, v piatok ho Kings môžu preradiť do Ontaria.
Podľa LA Kings Insider ide o očakávaný krok pri zužovaní kádra, v ktorom po štvrtkových zmenách zostalo 29 hráčov.
Chromiak podpísal v júni s Los Angeles nový ročný dvojcestný kontrakt s hodnotou 850.000 dolárov na úrovni NHL.
Brankára Hlavaja vo štvrtok Toronto preradilo priamo do farmárskeho tímu Toronto Marlies v AHL.
Spolu s ním zamierili nižšie aj ďalší brankári Artur Achťamov a Ken Appleby. Dvadsaťpäťročný Hlavaj podpísal s Torontom v júli ročný kontrakt.