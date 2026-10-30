Chromiak je blízko premiéry v NHL. Tréner Kings: Na farme hrá dobre, strieľa góly

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak by sa v sobotu mohol dočkať premiéry v zámorskej NHL.
Vedenie Los Angeles Kings ho vo štvrtok povolalo z farmárskeho tímu Ontario Reign, kde sa v úvode sezóny prezentoval výbornou formou.
Tréner Peter Laviolette ocenil jeho výkony v nižšej súťaži, no zatiaľ nepotvrdil, kedy dostane príležitosť v zápase prvého tímu.
Hrá dobre, strieľa góly
„Na farme hrá dobre, strieľa góly,“ povedal Laviolette o 24-ročnom Slovákovi pre klubový portál LA Kings Insider.
Chromiak sa k mužstvu pripojil pred štvrtkovým domácim stretnutím s Ottawou Senators, do ktorého však ešte nezasiahol.
„Na dnešný zápas s ním nepočítame, ale v šatni sa vždy môže niečo prihodiť. Bude tu s nami,“ vysvetlil kouč Kings pred duelom. Los Angeles napokon zdolalo Ottawu 6:5 po predĺžení, hoci v tretej tretine premrhalo štvorgólový náskok.
Podľa klubového reportéra Zacha Dooleyho by Chromiak mohol dostať príležitosť už v sobotnom domácom zápase proti Buffalu Sabres, ktorý sa začne o 21.00 h SEČ.
Dooley upozornil, že slovenský krídelník potrebuje po presune z farmy oddych, keďže Ontario ešte v stredu nastúpilo na ľade Hendersonu. Jeho štart proti Buffalu však zostáva iba možnosťou.
Reportér zároveň vyjadril názor, že Chromiak by mal dostať príležitosť v útoku, v ktorom dokáže využiť svoje ofenzívne prednosti.
Za vhodnú možnosť považuje jeho zaradenie k Quintonovi Byfieldovi alebo do tretej formácie, nie do štvrtého útoku.
Rodák z Ilavy si pozvánku vyslúžil po vydarenom začiatku ročníka v AHL. V deviatich zápasoch zaznamenal šesť gólov a dve asistencie, pričom so šiestimi presnými zásahmi bol najlepším strelcom Ontaria.
Získal ocenenie pre najlepšieho hráča v AHL
Viedol aj tímové štatistiky v počte striel na bránku (35) a víťazných gólov (2). V uplynulom týždni nazbieral v troch stretnutiach šesť bodov za štyri góly a dve asistencie, za čo získal ocenenie pre najlepšieho hráča týždňa v AHL.
Chromiak sa postupne vypracoval medzi najproduktívnejších hráčov farmárskeho mužstva Kings.
V minulej sezóne si vytvoril osobné maximá, keď v 71 dueloch nazbieral 56 bodov za 28 gólov a rovnaký počet asistencií.
Los Angeles ho draftovalo v roku 2020 v piatom kole zo 128. miesta. V AHL má na konte 276 odohraných duelov a 163 bodov (82+81), no na premiérový štart v NHL stále čaká.
Jeho povolanie prichádza v období, keď Kings pre zdravotné problémy chýbajú útočníci Kevin Fiala, Mats Zuccarello a Alex Turcotte.
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