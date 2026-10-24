VIDEO: Chromiak bol hviezdou noci. Na farme Los Angeles zažiaril tromi bodmi

Slovenský útočník Martin Chromiak odohral vydarený zápas v zámorskej AHL. Tromi bodmi si vyslúžil titul prvej hviezdy zápasu.
Chromiak bol hlavným strojcom úspechu Ontaria Reign pri výhre 5:3 nad Texasom Stars.
Strelil víťazný gól, presadil sa aj do prázdnej brány a pridal jednu asistenciu. K trojbodovému večeru pribalil dva plusové body a sedem striel na bránku.
Slovenský reprezentant má v úvode ročníka výbornú formu – v siedmich zápasoch nazbieral už osem bodov za 6 gólov a 2 asistencie.
VIDEO: Zostrih zápasu Texas - Ontario
Presadil sa aj Mešár, bodoval Jedlička
Gólovú radosť si vychutnal aj Filip Mešár. Svojím tretím gólom v prebiehajúcej sezóne pomohol Lavalu Rocket k víťazstvu 4:2 nad Hamiltonom.
Okrem presného zásahu sa do štatistík zapísal aj dvojminútovým trestom za podrazenie.
Slovenskú stopu v bodovaní zanechal aj Maroš Jedlička. Jednou asistenciou a plusovým bodom prispel k triumfu Colorada Eagles 4:1 nad Bakersfieldom.
VIDEO: Gól Filipa Mešára
Z víťazstva sa tešila aj dvojica v drese Hendersonu Silver Knights. Jakub Demek a obranca Jozef Viliam Kmec oslavovali výhru 2:1 nad Tucsonom.
Kmec v zápase sedel aj na trestnej lavici, keď inkasoval dva menšie tresty – za podrazenie a zdržovanie hry.
Pekarčík je stále bez bodu
Menej dôvodov na radosť mala ďalšia trojica slovenských hokejistov, ktorých tímy ťahali za kratší koniec.
Útočník Juraj Pekarčík stále čaká na svoj prvý bod v sezóne. Pri prehre Springfieldu 2:3 so Charlotte si pripísal dva mínusové body. Obranca Tomáš Královič bol pri prehre Syracuse 2:3 po predĺžení s Rochesterom.
Jedno plusové hodnotenie zaznamenal Oliver Okuliar, no jeho Wilkes-Barre/Scranton Penguins podľahol Belleville Senators vysoko 3:7.
Tabuľky AHL
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