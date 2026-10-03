VIDEO: Chromiak vstúpil do sezóny gólom, Královič debutoval v AHL

Slovenský útočník Martin Chromiak sa zapísal do streleckej listiny hneď v úvodnom zápase sezóny zámorskej AHL.
V nočnom dueli otvoril skóre stretnutia a pomohol svojmu tímu Ontario Reign k víťazstvu 6:5 po predĺžení nad Coachella Valley.
Okrem streleného gólu si pripísal aj jeden plusový bod a dve strely na bránu.
VIDEO: Gól Chromiaka
V akcii sa predstavili aj ďalší slovenskí hokejisti. Obranca Tomáš Královič debutoval v AHL a tešil z výhry Syracuse Crunch 2:0 nad Lavalom Rocket. V zápase dostal menší trest za hrubosť.
V drese porazeného Lavalu odohral duel útočník Filip Mešár.
Brankár Samuel Hlavaj odchytal zápas za Toronto Marlies, no jeho tím podľahol Rochesteru Americans 1:3. Hlavaj inkasoval tri góly z 20 striel.
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