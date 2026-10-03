VIDEO: Chromiak vstúpil do sezóny gólom, Královič debutoval v AHL

Martin Chromiak
Martin Chromiak (Autor: X/Ontario Reign)
Sportnet|3. okt 2026 o 08:04
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V akcii bola štvorica Slovákov.

Slovenský útočník Martin Chromiak sa zapísal do streleckej listiny hneď v úvodnom zápase sezóny zámorskej AHL.

V nočnom dueli otvoril skóre stretnutia a pomohol svojmu tímu Ontario Reign k víťazstvu 6:5 po predĺžení nad Coachella Valley.

Okrem streleného gólu si pripísal aj jeden plusový bod a dve strely na bránu.

VIDEO: Gól Chromiaka

V akcii sa predstavili aj ďalší slovenskí hokejisti. Obranca Tomáš Královič debutoval v AHL a tešil z výhry Syracuse Crunch 2:0 nad Lavalom Rocket. V zápase dostal menší trest za hrubosť.

V drese porazeného Lavalu odohral duel útočník Filip Mešár.

Brankár Samuel Hlavaj odchytal zápas za Toronto Marlies, no jeho tím podľahol Rochesteru Americans 1:3. Hlavaj inkasoval tri góly z 20 striel.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Martin Chromiak
    Martin Chromiak
    VIDEO: Chromiak vstúpil do sezóny gólom, Královič debutoval v AHL
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