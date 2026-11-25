Slovenský hokejista Martin Chromiak si pripísal dva góly pri výhre Ontaria na ľade San Diega (4:3) v zámorskej AHL.
Po 15 zápasoch má 24-ročný útočník na konte 12 bodov (9+3) a v noci na stredu bol vyhlásený za prvú hviezdu zápasu.
Chromiak sa presadil dvakrát v presilových hrách. Jeho prvý gól prišiel v 16. minúte druhej tretiny, keď po prihrávkach Lanea Pedersona a Kennyho Connorsa vyrovnal na 3:3.
VIDEO: Prvý gól Chromiaka
Slovenský útočník následne rozhodol o triumfe Ontaria v 11. minúte záverečnej tretiny, keď opäť využil početnú výhodu a po asistencii Pedersona upravil skóre na konečných 4:3.
Ontario pritom muselo počas zápasu dvakrát doťahovať náskok domácich. Víťazný tím podržal aj brankár Erik Portillo, ktorý zaznamenal 25 zákrokov.
VIDEO: Druhý gól Chromiaka v zápase
Chromiak sa stal najvýraznejšou postavou stretnutia a výrazne prispel k ďalšiemu úspechu svojho tímu.
Tabuľky AHL
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