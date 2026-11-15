Slovenský mikrosúboj v AHL. Demek a Chromiak skórovali, Honzek sa vrátil po zranení

Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Ontaria nad Abbotsfordom 5:2 v nočnom zápase zámorskej AHL.
Strelecky sa presadil aj Jakub Demek, ktorého Henderson zdolal Calgary 3:2.
Chromiak zažiaril hneď v prvom zápase po návrate z prvého tímu Los Angeles Kings. V 11. minúte asistoval pri góle Lanea Pedersona a o 140 sekúnd neskôr v presilovej hre o dvoch hráčov strelil víťazný gól.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka a zostrih zápasu
V desiatich stretnutiach sezóny AHL nazbieral desať bodov (7+3) a je najlepším strelcom Ontaria.
Demek otvoril skóre duelu Hendersonu proti Calgary Wranglers v siedmej minúte a zaznamenal svoj druhý gól v sezóne.
„Som šťastný, že sa mi konečne podarilo gólovo presadiť. O tom to je. Na ľade som pri svojom presnom zásahu videl otvorený priestor, dostal som skvelú prihrávku a zakončil som to. Samozrejme, mal som niekde v mysli, že som dlhšie čakal na gól. Rozprával som sa s trénermi, ktorí mi hovorili, aby som sa držal detailov, robil správne veci a ono to proste príde. Je potrebné veriť a teraz sa to ukázalo. Pri skvelom brankárovi máme sebavedomie ako tím vysoko a máme aj veľkú šancu zvíťaziť,“ vyjadril sa Demek v pozápasovom rozhovore na sociálnych sieťach Silver Knights.
V slovenskom mikrosúboji vyšli bodovo naprázdno jeho spoluhráč Jozef Viliam Kmec i útočník Calgary Samuel Honzek, ktorý absolvoval prvý zápas po zranení. Do súťažného diania sa vrátil po viac ako mesačnej absencii.
Dvadsaťdvaročný útočník nastúpil prvýkrát od 9. októbra, keď sa zranil v dueli NHL proti Coloradu. Pri svojom prvom vystúpení v AHL po viac ako 18 mesiacoch zaznamenal dve strely na bránku.
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