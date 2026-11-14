Montreal prišiel o dôležitého útočníka. Slafkovského spoluhráč bude chýbať až osem týždňov

Hokejisti Montrealu Canadiens sa musia na niekoľko týždňov zaobísť bez skúseného útočníka Chrisa Kreidera.
Tridsaťpäťročný Američan utrpel zranenie dolnej časti tela a podľa oficiálneho oznámenia klubu bude mimo hry približne šesť až osem týždňov.
Spoluhráč slovenského hokejistu Juraja Slafkovského sa zranil vo štvrtkovom stretnutí NHL proti Bostonu Bruins, v ktorom Montreal zvíťazil 5:2.
K nepríjemnému momentu došlo v tretej tretine, keď do neho pri súboji v strednom pásme narazil útočník Bostonu Michael Eyssimont.
Americký krídelník zostal po kolízii ležať na ľade. Následne sa síce dokázal postaviť, no na ľavú nohu nemohol preniesť váhu a z ľadovej plochy odišiel s výraznými problémami.
Do zápasu sa už nevrátil. Montreal v sobotu potvrdil, že jeho absencia bude výrazne dlhšia.
Presnú diagnózu klub nezverejnil, oznámil však predpokladanú dĺžku liečby na šesť až osem týždňov.
Kreider sa v Montreale ešte len zabýval. Pre skúseného útočníka ide o nepríjemnú komplikáciu v jeho prvej sezóne v drese Canadiens.
Do kanadského tímu prišiel v septembri 2026, keď podpísal ročnú zmluvu. V doterajších 19 zápasoch aktuálneho ročníka nazbieral deväť bodov za tri góly a šesť asistencií.
Kreider je pritom jedným z najskúsenejších hráčov v zostave Montrealu. Väčšinu svojej kariéry strávil v New Yorku Rangers, za ktorých odohral 13 sezón. V ročníku 2025/2026 pôsobil v Anaheime Ducks.
Jeho absencia vytvorí priestor pre ďalších útočníkov v zostave Canadiens. Väčšiu príležitosť by mohli dostať aj mladíci Florian Xhekaj či Owen Beck.
Návrat sa očakáva na prelome rokov Ak sa naplní prognóza lekárov, Kreider by mohol Montrealu opäť pomôcť na prelome decembra a januára. Presný termín jeho návratu zatiaľ nie je známy.
Pre Canadiens ide o citeľnú stratu, keďže skúsený krídelník mal do mužstva priniesť predovšetkým fyzickú hru, dôraz pred bránkou a strelecké schopnosti.
Montreal tak bude musieť počas nasledujúcich týždňov hľadať spôsob, ako nahradiť jeho prínos v ofenzíve.
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