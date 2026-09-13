Slafkovský má nového spoluhráča. Montreal dá šancu nechcenej hviezde

Hokejový útočník Chris Kreider krátko po rozviazaní zmluvy s Anaheimom podpísal ročný kontrakt v Montreale.
Podľa médií si päťdesiattriročný Američan zarobí 2,15 milióna dolárov, s bonusmi až päť miliónov.
Kreider sa dohodol s Ducks na rozviazaní kontraktu vo štvrtok. Zostával mu rok zo sedemročnej zmluvy na 45,5 milióna dolárov, ktorú podpísal v roku 2020 s New York Rangers.
Anaheim si chcel uvoľniť miesto pod platovým stropom a Kreider sa chcel vrátiť na východné pobrežie, aby bol bližšie rodine.
Až do vlaňajšieho leta bol Kreider celú kariéru v NHL hráčom New York Rangers, ktorí ho vymenili do Anaheimu. V Montreale sa stretne s bývalým klubovým spoluhráčom Martinom St. Louisom, ktorý je trénerom Canadiens.
Počas štrnástich sezón v elitnej lige odohral Kreider 958 zápasov a nazbieral 632 bodov (348 + 284).
V drese USA sa stal v roku 2010 juniorským majstrom sveta a v roku 2018 získal bronz na seniorskom šampionáte.