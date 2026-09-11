Anaheim ukončil lukratívny kontrakt s útočníkom. Nemal dosť miesta pod platovým stropom

Hokejový útočník Chris Kreider predčasne končí svoje pôsobenie v Anaheime v NHL. Keďže o služby tridsaťpäťročného Američana neprejavil záujem žiadny iný klub v súťaži, zástupcovia Ducks ukončili s Kreiderom zmluvu o rok skôr.
Pôvodne sedemročný kontrakt garantoval skúsenému útočníkovi priemerný ročný príjem 6,5 milióna dolárov.
Kreider sa do Anaheimu presunul vlani z New York Rangers a za tím odohral vrátane play-off 87 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a pridal 33 asistencií.
Dôvodom, prečo sa ho klub rozhodol zbaviť, je nedostatok finančných prostriedkov pod takzvaným platovým stropom.
Anaheim sa snaží dohodnúť na podmienkach novej zmluvy s útočníkom Cutterom Gauthierom, ktorý bol v minulej sezóne najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom tímu. V súčasnosti má status chráneného voľného hráča.
Ducks v lete podpísali lukratívnu zmluvu s ďalším útočníkom Leom Carlssonom, keď sa rozhodli dorovnať ponuku Philadelphie. Talentovaný Švéd si po novom príde na 18 miliónov dolárov ročne.
„Chcel by som Chrisovi poďakovať za výkony v uplynulom roku a oceniť profesionalitu, ktorú on aj jeho zástupcovia počas celého procesu prejavili.
Dôvod nášho rozhodnutia je jednoduchý: potrebovali sme vytvoriť priestor pod platovým stropom, čo sme týmto krokom dosiahli,“ uviedol generálny manažér Pat Verbeek.