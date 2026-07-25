Chicago zvažuje symbolický návrat. Legendárnemu kapitánovi ponúkne jednodňovú zmluvu

Vedenie hokejistov Chicaga uvažuje o možnosti ponúknuť jednodňovú zmluvu bývalému dlhoročnému kapitánovi tímu Jonathanovi Toewsovi, ktorý pred vyše mesiacom ukončil kariéru v NHL.
Znamenalo by to, že 38-ročný člen prestížneho Triple Gold Clubu uzavrie aktívnu dráhu ako hráč Blackhawks a nie Winnipegu, kde odohral minulú sezónu. Informoval o tom web súťaže.
"Veľmi radi by sme Jonathana mali zase späť," uviedol v piatok generálny manažér klubu Kyle Davidson počas tlačovej konferencie k príchodu útočníka Patricka Kanea, ktorý bol s Toewsom dlho ťahúňom mužstva a teraz sa do neho po viac ako troch rokoch vrátil.
"Už sme to urobili v prípade Mariána Hossu. Nič zatiaľ nie je definitívne, ale myslím, že to pravdepodobne urobíme rovnako, "povedal Davidson.
Toews je trojnásobným víťazom Stanleyho pohára a na konte má aj dve olympijské zlata a titul majstra sveta. Kanadský center odohral vo farbách Chicaga, ktoré ho v roku 2006 draftovalo ako tretieho v poradí, 15 sezón.
Len v premiérovej nemal na drese kapitánske "céčko". Ako kapitán potom doviedol mužstvo v rokoch 2010, 2013 a 2015 k triumfu. Pri premiérovom víťazstve získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.
Sezónu 2020/21 a potom aj časť ročníka 2022/23 Toews vynechal kvôli postcovidovému syndrómu a syndrómu chronickej imunitnej reakcie.
V júli 2023 sa stal nechráneným voľným hráčom, po dvojročnej pauze sa potom vlani v lete dohodol na ročnej zmluve s Winnipegom a mohol vďaka tomu pôsobiť v rodnom meste.
Keď sa v januári vrátil ako hráč Jets do haly United Center, fanúšikovia Blackhawks mu vzdali hold trojminútovými ováciami v stoji, ktorých sa dočkal už pri rozlúčke v apríli 2023, keď mu končila osemročná zmluva.
Za Jets si Toews v 82 zápasoch pripísal 11 gólov a 18 asistencií. Celkovo odohral v základnej časti NHL 1149 stretnutí s bilanciou 383 gólov a 529 nahrávok. Ďalších 119 bodov pridal v play off.
S Kanadou oslavoval dvojnásobný juniorský majster sveta zlato na OH 2010 a 2014 aj na MS 2007. V roku 2016 prispel aj k triumfu na Svetovom pohári.