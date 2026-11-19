Hokejisti Chicaga sa budú musieť v NHL zaobísť najmenej týždeň bez kapitána Connora Bedarda.
Dvadsaťjedenročný útočník príde pre zranenie pravého ramena o dnešný domáci zápas s Columbusom a nepomôže tímu ani v nasledujúcej sérii troch stretnutí v halách súperov.
VIDEO: Zranenie Bedarda
Tréner Jeff Blashill povedal zámorským médiám, že v klube teraz zvažujú, či Bedard absolvuje rehabilitáciu, alebo sa podrobí operácii.
„Stále zhromažďujeme informácie a zvažujeme rôzne možnosti – buď rehabilitáciu, alebo operáciu,“ povedal kouč. „Rozhodne nebude hrať dnes a rozhodne nebude hrať na najbližšom tripe,“ dodal.
Bedard sa zranil pri buly v tretej tretine utorkového domáceho duelu s Torontom, v ktorom stihol prispieť gólom k výhre 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Chicago
Prvý hráč draftu z roku 2023 vedie tímovú produktivitu so siedmimi gólmi a 11 asistenciami. Pritom odohral len 15 zápasov po tom, ako o prvých osem prišiel pre zranenie ľavého ramena a júlovú operáciu.
Podobné ťažkosti má Bedard tretíkrát počas jediného roka, pravé rameno si poranil už vlani v decembri, no vtedy sa liečba zaobišla bez operácie.
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