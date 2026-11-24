Kanadský hokejista Connor Bedard bude v zámorskej NHL pauzovať približne štyri mesiace.
Kapitán Chicaga Blackhawks sa v pondelok úspešne podrobil operácii pravého ramena. Podľa klubového lekára Michaela Terryho sa očakáva jeho úplné zotavenie.
Dvadsaťjedenročný center sa zranil 17. novembra v zápase s Torontom Maple Leafs pri vhadzovaní s Nickom Paulom.
Bezprostredne po incidente zamieril v bolestiach do šatne. Bedard s vedením Blackhawks v nasledujúcich dňoch zvažovali možnosti liečby a v sobotu sa rozhodli pre operačný zákrok. V nedeľu ho klub zaradil na listinu zranených hráčov.
VIDEO: Zranenie Bedarda
Bedard mal už v krátkej kariére viackrát problémy s ramenami. Pravé si zranil pri vhadzovaní aj v uplynulej sezóne 12. decembra pri prehre 2:3 na ľade St. Louis a vynechal dvanásť zápasov.
V lete si počas tréningu poranil ľavé rameno a 8. júla absolvoval operáciu. Lekári vtedy takisto odhadovali dĺžku rekonvalescencie na štyri mesiace, no Kanaďan vynechal iba úvodných šesť duelov sezóny a do súťažného diania sa vrátil 13. októbra proti Pittsburghu.
Jednotka draftu z roku 2023 nazbierala v prebiehajúcom ročníku v 15 zápasoch 18 bodov (7+11).
VIDEO: Zostrih zápasu Toronto - Chicago
V predchádzajúcej sezóne bol Bedard so 45 asistenciami a 75 bodmi lídrom produktivity Chicaga. V septembri sa stal druhým najmladším kapitánom v histórii klubu.
V profilige odohral celkovo 234 zápasov, v ktorých zaznamenal 82 gólov a 139 asistencií. V lete podpísal s Blackhawks päťročný kontrakt v hodnote 75 miliónov dolárov, pripomenula agentúra AP.
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