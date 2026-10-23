ONLINE: Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Chicago Blackhawks a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Canadiens sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.
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ONLINE PRENOS: Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
24.10.2026 o 02:00
Chicago
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.
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