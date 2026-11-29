NHL - základná časť
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Góly: 5. Teräväinen (Frondell), 11. Teräväinen (Rinzel, Nazar), 57. Kaiser (Teräväinen, Mangiapane) – 17. McCarron (Coleman), 34. Brodin (Hartman, Šabanov)
Hokejisti Chicaga Blackhawks natiahli v zámorskej NHL víťaznú sériu na päť zápasov. V nedeľu večer triumfovali nad lídrom Západnej konferencie Minnesotou Wild 3:2.
Rozhodujúci gól strelil obranca Wyatt Kaiser, ktorý sa vrátil do zostavy „jastrabov“ po tom, čo si odpykal trojzápasový trest za hit do hlavy slovenského útočníka Martina Pospíšila z Calgary Flames.
VIDEO: Gól Wyatta Kaisera
Dvoma gólmi aj asistenciou na víťazný gól sa blysol fínsky útočník Teuvo Teräväinen. V drese favorizovaných Wild sa strelecky presadili Mike McCarron a Jonas Brodin.
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