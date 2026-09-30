Stelesňuje všetko, na čom klubu záleží. Ottawa určila nového kapitána

Kanadský obranca Thomas Chabot sa stal novým kapitánom hokejistov Ottawy Senators.
Vo funkcii nahradil útočníka Bradyho Tkachuka, ktorý si v lete vynútil výmenu do tímu NHL Florida Panthers.
Tkachuk nosil v Ottawe „céčko“ počas uplynulých piatich sezón. Chabot sa stal 11. kapitánom v klubovej histórii, asistentov mu budú robiť Claude Giroux, Jake Sanderson a Tim Stützle.
Dvadsaťdeväťročný zadák odohral v kanadskej metropole celú svoju doterajšiu kariéru v NHL, v profilige pôsobí už 10 sezón. V tej minulej nazbieral 31 bodov (7+24) v 57 zápasoch základnej časti, ďalšie štyri duely odohral v play off.
„Thomas stelesňuje všetko, čo chceme vidieť v hráčovi Ottawy Senators. Je oddaný mestu aj organizácii. Tím vždy kladie na prvé miesto,“ uviedol pre klubový web na adresu Chabota prezident hokejových operácií a generálny manažér „senátorov“ Steve Staios.