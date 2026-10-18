Ottawa prišla o ďalšieho kľúčového obrancu. Kapitán odstúpil v druhej tretine

Na archívnej snímke z 12. októbra 2026 kapitán Ottawy Senators Thomas Chabot.
Na archívnej snímke z 12. októbra 2026 kapitán Ottawy Senators Thomas Chabot. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. okt 2026 o 11:13
ShareTweet0

Nebolo jasné, kedy sa zranil, ale počas pobytu na trestnej lavici zachytili kamery ako si držal ruku.

Kapitán hokejistov Ottawy Senators Thomas Chabot nedohral nedeľňajší zápas NHL na ľade Philadelphie Flyers. Podľa trénera Travisa Greena utrpel obranca zranenie hornej časti tela.

Dvadsaťdeväťročný Chabot odstúpil zo zápasu v druhej tretine, celkovo odohral len 12 minút a 3 sekundy.

Nebolo jasné, kedy sa zranil, ale počas pobytu na trestnej lavici zachytili kamery ako si držal ruku.

Senators prehrali na ľade Flyers 1:3, Philadelphia zaznamenala prvé víťazstvo v sezóne v desiatom zápase.

V prvých ôsmich zápasoch nazbieral Chabot štyri body (1+3) a na ľade bol v priemer takmer 27 minút.

Pre zranenie chýba Senators aj ďalší kľúčový obranca Jake Sanderson. Informáciu priniesol web sportsnet.ca.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

John Tavares leží na ľade.
John Tavares leží na ľade.
VIDEO: Toronto prišlo o kľúčového útočníka. Mimo hry bude niekoľko týždňov
dnes 11:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Ottawa prišla o ďalšieho kľúčového obrancu. Kapitán odstúpil v druhej tretine