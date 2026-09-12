Namiesto NHL boj mimo ľadu. Český hokejista vstúpil do asistenčného programu

Český hráč Adam Jecho (vpravo)
Český hráč Adam Jecho (vpravo) (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|12. sep 2026 o 11:42
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Bluesmeni ho vlani draftovali v treťom kole.

Český hokejista Adam Jecho vstúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA.

Tímu St. Louis Blues nebude 20-ročný útočník k dispozícii do momentu, kým mu návrat neschvália administrátori programu.

Iniciatíva pomáha hráčom a ich rodinám v prípade psychických problémov alebo závislostí.

Jecho získal s národným tímom bronzovú medailu na minuloročnom juniorskom svetovom šampionáte.

Ešte predtým si ho Blues vybrali v drafte a v marci 2025 podpísal trojročný nováčikovský kontrakt.

Rodák zo Zlína pokračoval v zámorskej kariére v juniorskej WHL, kde odohral uplynulé tri sezóny, pripomenul portál iDnes.cz.

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