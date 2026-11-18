Ruským športovcom nebude umožnený vstup na územie Českej republiky. Po dnešnom rokovaní so zástupcami hokejového zväzu to Českej televízii (ČT) povedal minister vnútra Lubomír Metnar (ANO).
Športový arbitrážny súd koncom októbra rozhodol o návrate Ruska na svetové šampionáty, cieľom dnešného pojednávania bolo podľa skoršieho vyjadrenia zväzu objasniť praktické uplatnenie reštrikcií pri januárových majstrovstvách sveta žien do 18 rokov v Ostrave.
"Za mňa sa nič nemení. Existujú tu nariadenie vlády, uznesenie vlády, ktoré de facto zakazuje vydanie víz k účasti ruských športovcov na našich majstrovstvách, "povedal ČT Metnar.
Aj keby podľa neho ruskí športovci pricestovali s vízom z inej európskej krajiny, ich vstup do ČR by umožnený nebol.
Metnar doplnil, že minister zahraničia Peter Macinka (Motoristi) požiadal únijných šéfov diplomacie, aby ruským hokejistom a hokejistkám neudeľovali víza, ktoré by im účasť na športových turnajoch umožnili. Predpokladá preto, že situácia, keď by ruský športovec s vízom prísť chcel, nevznikne.
Generálny sekretár hokejového zväzu Ján Čierny ČT po rokovaní povedal, že medzi ministerstvom a zväzom panuje zhoda.
"Ešte sme sa dohodli, že sa dotknuté ministerstvá spoločne stretnú a vydajú k tomu nejaké spoločné tlačové vyhlásenie," povedal Černý.
"Pre nás je kľúčové to, aby sme tu mohli usporiadať šampionát a aby ten šampionát bol bezpečný," povedal Černý.
Členovia vlády už skôr označili rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu o okamžitom návrate Ruska do medzinárodných turnajov za nešťastné.
Vláda však podľa ministra pre šport Borisa Šťastného (Motoristi) nepočíta so schválením zákona či iného opatrenia, ktorým by zakázala reprezentantom Česka nastupovať proti Rusku.
Postoj českej strany je rovnaký, aký zaujali tiež Kanaďania ako usporiadatelia nadchádzajúcich majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov na prelome decembra a januára.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v dôsledku toho oznámila, že turnaj sa uskutoční bez ruského tímu, a potvrdila, že Edmonton a Red Deer zostanú usporiadateľmi šampionátu. Podobný postup je teraz pravdepodobný aj v prípade MS v Ostrave.