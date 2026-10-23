Duel slovenských trénerov vyhral Petrovický, Tomek vychytal prvé čisté konto

Slovenský hokejový brankár Matej Tomek z Litvínova vychytal v piatkovom zápase proti Plzni svoje prvé čisté konto v prebiehajúcej sezóne českej extraligy. Jeho tím zvíťazil na domácom ľade 2:0, na Tomeka smerovalo 32 striel.
Hráči Českých Budějovíc, ktorých vedie v pozícii hlavného trénera Róbert Petrovický, zvíťazili na ľade lídra tabuľky z Třinca presvedčivo 6:2. Zverenci Slováka Borisa Žabku ostali aj po prehre naďalej na čele tabuľky.
Prvý z dvoch gólov Třinca strelil Marko Daňo. Jeho krajan Róbert Lantoši asistoval pri troch góloch hostí.
Do streleckej listiny sa zapísal aj Andrej Kollár z Komety Brno, no jeho tím prehral na ľade Vítkovíc 2:3.
Na dva góly víťazného tímu prihral Marek Hrivík. Bod za asistenciu si pripísal útočník Martin Faško-Rudáš z Liberca, ktorý ním prispel k víťazstvu nad Spartou Praha 3:1.
Česká extraliga - 13. kolo:
HC Oceláři Třinec - Motor České Budějovice 2:6 (1:3, 0:1, 1:2)
Góly: 20. Daňo, 59. Pyrochta - 13. Krastenbergs, 14. Ahl, 18. Olesen (Lantoši), 40. a 59. Koláček (na oba Lantoši), 56. Toman, 59. Koláček
HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly: 41. D. Kämpf, 45. Urban
/Tomek (Lit.) odchytal celý zápas/
HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Góly: 1. a 43. Cienciala (na prvý Hrivík), 40. Pavelka (Hrivík) - 9. Witkowski, 20. Kollár
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 4:3 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)
Góly: 17. Konečný, 23. Ojamäki, 24. Pietroniro, 63. Audette - 21. Smejkal, 33. Mandát, 54. Sobotka
Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 24. Vlach, 37. Jansa (Faško-Rudáš), 59. Šimek - 29. Shore
Mountfield Hradec Králové - Energie Karlovy Vary 3:4 pp (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 25. Kev. Klíma, 30. Vukojevic, 47. Perret - 3. Beránek, 6. Schmiemann, 22. Šťastný, 64. Brickley