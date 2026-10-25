Škorvánek vychytal čisté konto proti majstrovi, Skalický a Faško-Rudáš skórovali

Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek si pripísal čisté konto a 27 úspešných zákrokov pri triumfe Mountfieldu Hradec Králové nad Dynamom Pardubice 2:0. Domácim patrí v tabuľke 4. priečka, hostia sú druhí.
V akcii boli aj ďalší slovenskí brankári Matej Tomek a Eugen Rabčan, ktorí sa proti sebe postavili vo vzájomnom súboji Litvínova s Kometou Brno.
Lepšie z neho vyšiel Rabčan vo farbách Brna, ktoré zvíťazilo v Litvínove 4:1. Na úvodné dva presné zásahy hostí asistoval Kristián Pospíšil.
Pavol Skalický skóroval pri víťazstve BK Mladá Boleslav nad Českými Budějovicami 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.
Tridsaťjedenročný útočník otvoril skóre v 15. minúte, keď využil presilovú hru a zblízka rozvlnil sieť.
Ďalší presný zásah pridal v druhej tretine opäť z presilovky Tomáš Hyka, no hostia v tretej časti vyrovnali. Extra bod pre domácich zariadil v samostatných nájazdoch Felikss Gavars.
Gólom sa v 14. kole blysol aj Martin Faško-Rudáš, ktorý v 59. minúte pridal poistku do prázdnej bránky pri triumfe Liberca nad Plzňou 2:0.
Z troch bodov sa napriek gólu netešil Samuel Kňažko. Jeho Vítkovice v zostave aj s Marekom Hrivíkom a Jakubom Lackom podľahli Kladnu 1:2 a v tabuľke sa prepadli na predposledné 13. miesto.
Třinec triumfoval nad Karlovými Varmi 2:1 a upevnil si pozíciu na čele tabuľky. Pri víťaznom góle Daniela Kurovského z 51. minúty si pripísal asistenciu slovenský obranca Rayen Petrovický.
Třinec má na čele tabuľky sedembodový náskok pred Pardubicami, ktoré mali zápas k dobru.
Česká extraliga - 14. kolo:
HC Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 10. Kubiesa, 51. Kurovský (Petrovický) - 11. Šťastný
Mladá Boleslav - České Budějovice 3:2 pp a sn (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 15. Skalický, 33. Hyka, rozh. nájazd: Gavars - 51. Beránek, 57. Vráblík
Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Góly: 9. Ojamaki, 36. Audette - 53. Kňažko
Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly: 51. Rychlovský, 59. Faško-Rudáš
Mountfield Hradec Králové - Dynamo Pardubice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Góly: 8. Kohout, 27. Koch
/S. Škorvánek (Hradec) odchytal celý zápas a pripísal si 27 zákrokov/
HC Verva Litvínov - Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Góly: 12. Kaše - 4. Leino (Pospíšil), 36. Zohorna (Pospíšil), 49. Flek, 59. Vondráček
/M. Tomek odchytal celý zápas a pripísal si 34 zákrokov - E. Rabčan odchytal celý zápas a pripísal si 31 zákrokov/