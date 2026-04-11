Mladí Slováci pokračuje v úspešnej príprave na MS. Česko zdolali aj v odvete

Prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov
Česko – Slovensko 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Góly: 6. Nedorost, 50. Vaněček (Klaus) – 6. Jakubec (Bereš, Hybský), 34. Matta (Tóth), 37. Tariška (Bernat, Bereš)
Rozhodovali: Šico, Gebauer – Axman, Raszka, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela aj vo štvrtom prípravnom zápase pred domácimi MS tejto vekovej kategórie.
V sobotu vyhrala v Kravařoch v odvete nad domácim Českom 3:2.
V piatkovom dueli zdolala českých rovesníkov 3:1. Slováci rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine, v ktorej sa presadili Ivan Matta a Ondrej Tariška.