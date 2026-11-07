ONLINE: Slovensko - Česko dnes, turnaj 5 krajín do 20 rokov 2026 LIVE

Hokejisti Česka a Slovenska do 20 rokov hrajú dnes svoj štvrtý a záverečný zápas na Turnaji piatich krajín.
Všetky zápasy hostí hokejový štadión v Nyköpingu. Duel je naplánovaný na 14:00 h.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Česko - Slovensko (hokej, Turnaj 5 krajín do 20 rokov, Nyköping, výsledky, sobota, naživo)
Turnaj piatich krajín (U20) 2026/2027
07.11.2026 o 14:00
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Česká reprezentace do 20 let má před sebou federální derby proti Slovensku, proti kterému se bude snažit navázat na páteční vítězství proti Finsku. Češi odčinili úvodní porážku se Švýcarskem a na poslední vzájemný zápas proti Slovákům mají krásné vzpomínky, když na konci srpna vyhráli jednoznačně a hodně vysoko 9:3.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.