Federálne derby sa skončilo už v prvej tretine. Dôvodom bolo vážne zranenie slovenského hráča

Sobotný zápas slovenskej a českej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na Turnaji piatich krajín vo švédskom Nyköpingu predčasne ukončili po necelých 15 minútach.
Dôvodom bolo vážne zranenie slovenského útočníka Matúša Váleka, ktorého zasiahla súperova korčuľa do krku.
Podľa informácií SZĽH český hráč nešťastným pohybom spôsobil Válekovi rezné poranenie na krku.
„Vďaka uvedomelej reakcii hráča a rýchleho zásahu zdravotného personálu i členov realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov bol hráč urýchlene prevezený do nemocnice.
Aktuálne je stabilizovaný a mimo ohrozenia života. Vzhľadom na obrovský šok pre celý tím, vážnosť situácie a zdravie hráča, ktoré je vždy na prvom mieste, sa oba tímy dohodli na predčasnom ukončení stretnutia.
Realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov je plne súčinný so zdravotníckym personálom vo Švédsku a poskytne Matúšovi Válekovi potrebnú pomoc a podporu počas pobytu v nemocnici. Matúšovi Válekovi prajeme v mene SZĽH skoré uzdravenie,“ informoval web hockeyslovakia.sk.